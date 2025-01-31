Экс-руководителя Управления культуры Астаны осудили по делу о фонтане "Солнце"

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 31 января 2025 года огласили приговор по делу о крупных хищениях при строительстве фонтана "Солнце", сообщает Zakon.kz.

Судья Асель Мукушова признала Болата Мажагулова виновным по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") и назначила ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также чиновник лишен ордена "Курмет".

Руководителя строительной компании Мади Канапина признали виновным по ст. 28 ч. 5 – 189 ч. 4 п. 2 ("Пособничество хищению") УК РК и приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Он находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск Управления культуры Астаны о взыскании с Мажагулова и Канапина в солидарном порядке материальный ущерб в размере около 1,1 млрд тенге.

Ранее гособвинитель Азамат Токтарбай просил для Мажагулова 10 лет колонии и для Канапина – 7 лет ограничения свободы.

10 сентября 2024 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о задержании Болата Мажагулова. Чиновника обвиняли в том, что в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце", приуроченного к празднованию дня Астаны, договоры на строительство были заключены без проведения процедуры государственных закупок. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате аварийный объект не функционирует с 2017 года.

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки. Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны.

С 2010 по 2015 год возглавлял Управление культуры Астаны. В 2015-2018 годах был руководителем Управления культуры, архивов и документации столицы. В 2018-2019 годах руководил Управлением культуры и спорта Астаны. В 2019-2020 годах был руководителем отдела внутренней политики Администрации президента РК, а затем – председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.