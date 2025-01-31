#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Общество

Экс-руководителя Управления культуры Астаны осудили по делу о фонтане "Солнце"

Руководитель Управления культуры и спорта Астаны Болат Мажагулов, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 16:04 Фото: primeminister.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 31 января 2025 года огласили приговор по делу о крупных хищениях при строительстве фонтана "Солнце", сообщает Zakon.kz.

Судья Асель Мукушова признала Болата Мажагулова виновным по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") и назначила ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также чиновник лишен ордена "Курмет".

Руководителя строительной компании Мади Канапина признали виновным по ст. 28 ч. 5 – 189 ч. 4 п. 2 ("Пособничество хищению") УК РК и приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Он находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу в зале суда. 

Также суд удовлетворил гражданский иск Управления культуры Астаны о взыскании с Мажагулова и Канапина в солидарном порядке материальный ущерб в размере около 1,1 млрд тенге. 

Ранее гособвинитель Азамат Токтарбай просил для Мажагулова 10 лет колонии и для Канапина – 7 лет ограничения свободы. 

10 сентября 2024 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о задержании Болата Мажагулова. Чиновника обвиняли в том, что в 2016 году при строительстве фонтана "Солнце", приуроченного к празднованию дня Астаны, договоры на строительство были заключены без проведения процедуры государственных закупок. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате аварийный объект не функционирует с 2017 года. 

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки. Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны.

С 2010 по 2015 год возглавлял Управление культуры Астаны. В 2015-2018 годах был руководителем Управления культуры, архивов и документации столицы. В 2018-2019 годах руководил Управлением культуры и спорта Астаны. В 2019-2020 годах был руководителем отдела внутренней политики Администрации президента РК, а затем – председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК. 

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Рак – не приговор: казахстанцам напомнили про бесплатное лечение онкозаболеваний
Общество
16:57, Сегодня
Рак – не приговор: казахстанцам напомнили про бесплатное лечение онкозаболеваний
Когда казахстанцам могут заблокировать счета из-за мошенников: важная информация Нацбанка
Общество
16:31, Сегодня
Когда казахстанцам могут заблокировать счета из-за мошенников: важная информация Нацбанка
Дожди со снегом в Астане, -10°С в Алматы: о погоде на 1-3 февраля
Общество
16:02, Сегодня
Дожди со снегом в Астане, -10°С в Алматы: о погоде на 1-3 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: