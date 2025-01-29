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Общество

Прокурор запросил 10 лет лишения свободы за хищения при строительстве фонтана "Солнце"

Суд, Астана, фонтан , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 29 января 2025 года начались прения сторон по делу о крупных хищениях при строительстве фонтана "Солнце", передает корреспондент Zakon.kz.

Гособвинитель Азамат Токтарбай запросил наказание для двух подсудимых – бывшего руководителя Управления культуры Болата Мажагулова и руководителя строительной компании Мади Канапина.

"Прошу признать Болата Мажагулова виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 189 ч.4 п.2 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – озвучил прокурор.

Мади Канапина гособвинитель просил признать виновным в уголовных правонарушениях по статьям УК РК 28 ч. 5 (Пособничество) и 189 ч. 4 п. 2, назначить ему наказание в виде 7 лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

10 сентября 2024 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о задержании Болата Мажагулова.

Фонтан открывали ко Дню столицы в 2016 году. 27 февраля 2024 года аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что фонтан будет демонтирован.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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