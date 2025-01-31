9 млн бюджетных тенге похитила бухгалтер детсада в Акмолинской области

Прокуратурой Жаксынского района проведена проверка в деятельности детского сада "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путем незаконного перевода 9 млн тенге предназначенных для оплаты товаров и услуг на личный счет.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование, которое поручено Департаменту экономических расследований.

Ранее сообщалось, что двух полицейских осудили за взятку в один миллион тенге.

