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Общество

9 млн бюджетных тенге похитила бухгалтер детсада в Акмолинской области

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 02:20 Фото: polisia.kz
Прокуратурой Жаксынского района проведена проверка в деятельности детского сада "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путем незаконного перевода 9 млн тенге предназначенных для оплаты товаров и услуг на личный счет.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование, которое поручено Департаменту экономических расследований.

Ранее сообщалось, что двух полицейских осудили за взятку в один миллион тенге.

Аксинья Титова
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