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Общество

Что учли в Костанайской области при очередной подготовке к паводку

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 02:59 Фото: primeminister.kz
По словам заместителя начальника ДЧС региона Омиржана Тукушева, уже определен объем взрывных работ на водоемах на весенний период. Общий объем таких работ составил более 192 тысяч кубометров льда, сообщает Zakon.kz.

По информации акиматов подготовлены запасы в объеме более 148,7 тонн ГСМ, около 3,6 тысяч тонн инертных материалов, 234 тысяч штук мешкотары, заключено 136 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению.

В районах имеется 53 палатки, 3664 кровати. На период паводка местными исполнительными органами определено 104 пункта сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 12431 человек.На текущий период из регионов вывезено 337 тысяч кубометров снега.

По сведениям акиматов в чрезвычайном резерве и резерве на неотложные затраты заложено 1,8 млрд. тенге. Для ликвидации паводков и наводнений определена областная группировка сил и средств численностью 2815 человек, 392 ед. техники, 123 ед. плавсредств, 336 мотопомп.

"Департаментом созданы шесть мобильных группировок сил и средств. Группировки оснащены высокопроходимой техникой, личным составом, оборудованием и инвентарем, в том числе плавсредствами, прицепными и переносными мотопомпами. Ориентировочно в зависимости от складывающейся обстановки с 23 марта группировки будут направлены на опасные участки области", – сообщил на брифинге в РСК Омиржан Тукушев.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" выпустили предварительный прогноз паводковой ситуации в Казахстане на 2025 год.

Аксинья Титова
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