#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
532.74
617.23
6.77
События

В Костанайской области назначили временно исполняющего обязанности начальника ДЧС

назначение, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 20:15 Фото: Instagram/112qostanai
Полковник Назарали Селимов назначен временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Нового руководителя личному составу представил руководитель аппарата МЧС РК Даурен Есимсеитов.

Назарали Гаджимагомедович родился 14 мая 1985 года в России. Воспитывался и вырос в городе Актау, где прошли его детские и юношеские годы.

В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан по специальности "Пожарная безопасность". С этого же года он начал службу в органах гражданской защиты.

Имеет значительный опыт в руководстве территориальными подразделениями. С 2017 года занимал должность начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области, в 2020 году продолжил службу в ДЧС Мангистауской области, в 2021 году – в ДЧС города Астаны. С мая 2024 года являлся первым заместителем начальника ДЧС Атырауской области.

Ранее стало известно, кто возглавил ДЧС Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: