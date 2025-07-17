В Костанайской области назначили временно исполняющего обязанности начальника ДЧС

Полковник Назарали Селимов назначен временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Нового руководителя личному составу представил руководитель аппарата МЧС РК Даурен Есимсеитов.



Назарали Гаджимагомедович родился 14 мая 1985 года в России. Воспитывался и вырос в городе Актау, где прошли его детские и юношеские годы.

В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан по специальности "Пожарная безопасность". С этого же года он начал службу в органах гражданской защиты.

Имеет значительный опыт в руководстве территориальными подразделениями. С 2017 года занимал должность начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области, в 2020 году продолжил службу в ДЧС Мангистауской области, в 2021 году – в ДЧС города Астаны. С мая 2024 года являлся первым заместителем начальника ДЧС Атырауской области.

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