В Костанайской области назначили временно исполняющего обязанности начальника ДЧС
Нового руководителя личному составу представил руководитель аппарата МЧС РК Даурен Есимсеитов.
Назарали Гаджимагомедович родился 14 мая 1985 года в России. Воспитывался и вырос в городе Актау, где прошли его детские и юношеские годы.
В 2007 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан по специальности "Пожарная безопасность". С этого же года он начал службу в органах гражданской защиты.
Имеет значительный опыт в руководстве территориальными подразделениями. С 2017 года занимал должность начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области, в 2020 году продолжил службу в ДЧС Мангистауской области, в 2021 году – в ДЧС города Астаны. С мая 2024 года являлся первым заместителем начальника ДЧС Атырауской области.
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