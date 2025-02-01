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Общество

В Казахстане ощущается нехватка специалистов в сфере энергетики

Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 06:37 Фото: Zakon.kz
В Казахстане заметна нехватка специалистов в сфере энергетики. Основные причины – невысокие зарплаты, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", будущим энергетикам необходимы льготы и субсидии на жилье и образование. По крайней мере, так считают в алматинском университете энергетики и связи.

"Без общих усилий специалистов привлекать в отрасль очень тяжело. Но со своей стороны мы в этом году с учетом развития атомной энергетики в Казахстане открываем новую образовательную программу – атомные электрические станции", – сказал Гани Ныгыметов, ректор университета.

К слову, до 15 октября 2025 года безработные казахстанцы могут подать заявку на признание профессиональных квалификаций. Об этом Zakon.kz сообщили 30 января 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Аксинья Титова
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