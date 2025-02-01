В Казахстане ощущается нехватка специалистов в сфере энергетики
Фото: Zakon.kz
В Казахстане заметна нехватка специалистов в сфере энергетики. Основные причины – невысокие зарплаты, сообщает Zakon.kz.
По информации "24KZ", будущим энергетикам необходимы льготы и субсидии на жилье и образование. По крайней мере, так считают в алматинском университете энергетики и связи.
"Без общих усилий специалистов привлекать в отрасль очень тяжело. Но со своей стороны мы в этом году с учетом развития атомной энергетики в Казахстане открываем новую образовательную программу – атомные электрические станции", – сказал Гани Ныгыметов, ректор университета.
К слову, до 15 октября 2025 года безработные казахстанцы могут подать заявку на
признание профессиональных квалификаций. Об этом Zakon.kz сообщили 30
января 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты
населения (МТСЗН).
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