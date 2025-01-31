Безработным казахстанцам помогут найти работу: что для этого нужно
Фото: pexels
До 15 октября 2025 года безработные казахстанцы могут подать заявку на признание профессиональных квалификаций. Об этом Zakon.kz сообщили 30 января 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).
В ведомстве подсказали, что стартовал прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации.
Также специалисты добавили, что обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности.
"Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу".Пресс-служба МТСЗН РК
Так, ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.
Что нужно сделать:
"Для получения ваучера гражданину необходимо иметь официальный статус "Безработный", зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет".Пресс-служба МТСЗН РК
Материал по теме
Электронный реестр соцработников создают в Казахстане
Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, что изменилось в правилах уплаты социальных отчислений в Казахстане. В частности, расширено понятие плательщика соцотчислений.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript