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Общество

Безработным казахстанцам помогут найти работу: что для этого нужно

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 09:36 Фото: pexels
До 15 октября 2025 года безработные казахстанцы могут подать заявку на признание профессиональных квалификаций. Об этом Zakon.kz сообщили 30 января 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве подсказали, что стартовал прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации.

Также специалисты добавили, что обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности.

"Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу".Пресс-служба МТСЗН РК

Так, ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.

Что нужно сделать:

"Для получения ваучера гражданину необходимо иметь официальный статус "Безработный", зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет".Пресс-служба МТСЗН РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 09:36

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал, что изменилось в правилах уплаты социальных отчислений в Казахстане. В частности, расширено понятие плательщика соцотчислений.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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