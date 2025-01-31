Безработным казахстанцам помогут найти работу: что для этого нужно

До 15 октября 2025 года безработные казахстанцы могут подать заявку на признание профессиональных квалификаций. Об этом Zakon.kz сообщили 30 января 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве подсказали, что стартовал прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации.

Также специалисты добавили, что обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности.

"Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу". Пресс-служба МТСЗН РК

Так, ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.

Что нужно сделать:

"Для получения ваучера гражданину необходимо иметь официальный статус "Безработный", зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет". Пресс-служба МТСЗН РК

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