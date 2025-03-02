Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 марта

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 3 по 5 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 3 марта, по прогнозам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Ожидается снег. На юге Казахстана – осадки в виде дождя и снега ", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

По республике прогнозируют туман, гололед. На северо-западе, юго-востоке и в центре страны ожидается низовая метель. На юге, юго-востоке, востоке и в центре – усиление ветра.

В Астане

3 марта: ночью переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Днем переменная облачность, во второй половине дня снег, поземок. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16-18, днем -1-3°.

4 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -9-11°.

5 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -2-4°, днем -4-6°.

В Алматы

3 марта: ночьюпеременная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +2+4°.

4 марта: переменная облачность, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -1+1°.

5 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -1+1°.

В Шымкенте

3 марта: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывами до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -4-6°, днем -1+1°.

4 марта: ночью переменная облачность, снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью и утром порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +4+6°.

5 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +4+6°.

Ранее синоптики предоставили казахстанцам прогноз погоды на март 2025 года.