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Происшествия

Подозреваемый в двух преступлениях прятался в самодельной землянке в СКО

землянка, полиция, скотокрадство, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:07 Фото: Polisia.kz.
В полицию района Магжана Жумабаева поступило заявление о факте скотокрадства. Преступник похитил лошадь у местного жителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили подозреваемого в 30 км от населенного пункта в самодельной землянке, сообщает Zakon.kz.

Вместе с животным из сарая исчезли седло, уздечка и валенки. Преступник не учел, что и он, и лошадь оставили четкие следы, по которым на него и вышли оперативники. Следы привели их в лесопосадку близ автодороги Булаево – Молодогвардейское. В зарослях полицейские нашли самодельную землянку, в которой 48-летний житель района уже разделывал тушу похищенного животного.

"Данный гражданин ранее был осужден за квартирную кражу и приговорен к трем годам и шести месяцам ограничения свободы, однако скрылся, не встав на пробационный контроль. Именно этот человек прежде работал у владельца похищенной лошади, хорошо знал расположение хозпостроек, было ему известно и то, какая из лошадей объезжена. Пропажа валенок подсказала, что преступник скрывается от людей", – рассказал начальник ОП района Асан Мейрамов.
скотокрадство, землянка, полиция, перступник, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:07

Фото: Polisia.kz.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. Также его ждет ответственность за нарушение правил пробационного контроля.

Ранее сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Абайской области задержали преступную группу из четырех скотокрадов. Они похищали лошадей, пасущихся в степях региона.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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