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Как будут выявлять педофилов и экстремистов на границе, рассказали в МВД Казахстана

Как будут выявлять педофилов и экстремистов на границе, рассказали в МВД Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:39 Фото: gov.kz
Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, как будут проверять въезжающих в страну людей на предмет совершения преступлений, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Документ 16 мая 2024 года подписал глава государства.

Им вносятся нормы по запрету на въезд в Казахстан, а также отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание и прием в наше гражданство иммигрантам, ранее совершившим преступления сексуального характера в отношении детей. Въезд также будет запрещен, если имеются сведения о причастности иностранцев к экстремистской или террористической деятельности. Кроме того, ужесточены основания, запрещающие въезд иностранцам, являющимся лидерами организованных групп, осужденным за тяжкие преступления.

В этой связи журналисты на брифинге 20 мая 2024 года поинтересовались, каким образом будут проверять въезжающих в Казахстан осужденных педофилов, рецидивистов, экстремистов.

"Это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана. Хочу отметить, что у нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы, и данные иностранца будут проверяться по всем учетам МВД. Также информсистема будет пополняться данными из информсистем СНГ. У нас есть взаимодействие отечественных правоохранительных органов с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявление негативных элементов – будет запрещен въезд иностранцу в Казахстан", – пояснил в ответ Шынгыс Алекешев.

По его словам, поправки вводятся для обеспечения конституционных прав казахстанцев, а также для недопущения въезда в нашу страну криминальных элементов из-за рубежа.

Документом также вводятся новые основания для отказа в приеме в гражданство Казахстана.

13 февраля 2024 года депутат Мажилиса Магеррам Магерамов сообщил, что эта норма связана с вопросами национальной безопасности: чтобы для иностранцев, которые причастны к экстремистской или террористической деятельности, был запрещен въезд в Казахстан.

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