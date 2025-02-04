Огромные бизоны в Карагандинской области стали героями соцсетей

В Каркаралинском районе Карагандинской области на видео очевидцев попали подвижные бизоны, которые сразу же вызвали восторг у пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Со слов автора видео, он всегда думал, что это зубры. На самом деле еще в 2020 году в национальный парк Буйратау завезли 10 бизонов, а в 2023 году они дали первый приплод. Смотрители раскладывают им сено прямо на снегу, а процесс поглощения пищи гигантскими животными вызывает восторг у жителей и гостей района.

Несмотря на их подвижность и кажущуюся игривость, грозный вид животным придает длинная густая шерсть, крепкое телосложение и рога. Вес бизонов может достигать несколько сотен кг.

А 3 февраля официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, какие регионы в Казахстане лидируют по числу краж скота.