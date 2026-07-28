Правда раскрыта: бизон из нашумевшего ролика не имеет отношения к Казахстану

В Казнете активно распространяют видео, на котором якобы бизон свободно гуляет по территории Каркаралинского национального парка в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

Как пояснил представитель Министерства экологии Азамат Акаев, ролик снят не в Казахстане.

Руководство Каркаралинского национального парка связалось с автором видео и подтвердило, что кадры не имеют отношения к парку.

Впрочем, по словам специалистам, в Каркаралинском национальном парке действительно живут три бизона – самец и две самки. Но животные содержатся в специальном вольере, где за ними наблюдают специалисты. Бизоны стали частью природоохранной и просветительской программы парка.

Не так давно мы рассказывали, что в Государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" обнаружили птенца черного грифа – одной из самых редких хищных птиц Казахстана.