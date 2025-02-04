Казахстанцам доступны 10 видов социальных выплат
Об этом говорится в сообщении Министерства труда социальной защиты и населения (МТСЗН) за 4 февраля 2025 года.
В ведомстве уточнили, что это произошло благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС). Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов.
На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.
В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат:
- соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
- соцвыплату на случай потери работы;
- соцвыплату или пособие по потере кормильца;
- пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- пособие по инвалидности;
- пособие многодетным семьям;
- пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
- адресную социальную помощь,
- единовременную выплату на погребение.
Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц.
Стоит отметить, что при установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414.
"Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя".Пресс-служба МТСЗН РК
В целях исключения риска мошенничества специалисты подчеркивают, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.
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