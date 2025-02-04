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Общество

Казахстанцам доступны 10 видов социальных выплат

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 09:56 Фото: Zakon.kz
С начала 2025 года более 60,5 тыс. казахстанцев получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалась 27,5 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Министерства труда социальной защиты и населения (МТСЗН) за 4 февраля 2025 года.

В ведомстве уточнили, что это произошло благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС). Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов.

На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат:

  • соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
  • соцвыплату на случай потери работы;
  • соцвыплату или пособие по потере кормильца;
  • пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  • пособие по инвалидности;
  • пособие многодетным семьям;
  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • адресную социальную помощь,
  • единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц.

Стоит отметить, что при установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414.

"Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя".Пресс-служба МТСЗН РК

В целях исключения риска мошенничества специалисты подчеркивают, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

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Назван топ-3 пособий и выплат в Казахстане в 2024 году
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Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит выплаты ветеранам до 17 млрд тенге в 2025 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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