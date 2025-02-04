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Общество

"Платные дороги подорожают в четыре раза": ответ Минтранспорта

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 12:03 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев 4 февраля 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию, что платные дороги в Казахстане могут подорожать в четыре раза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первым делом он опроверг эту информацию.  

"У каждой дороги размер повышения разный. На определенных участках это 30%, где-то 40%. В целом, постепенно идем на подорожание. Местных жителей это не касается. По какой стоимости было, по такой и останется. Это в первую очередь направлено на иностранные и транзитные машины", – дополнил министр. 

Он подчеркнул, что вводится 18 участков общей протяженностью 4 тыс. км. 

"Там мы об удорожании не можем говорить – на вновь вводимых участках будет установлена фиксированная цена. По всем 17 текущим участкам разная ситуация, исходя из необходимости содержания дорог: где-то 40%, где-то 50%. Разная ситуация. Данные опубликованы у нас на сайте", – сказал Карабаев. 

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения акимам из-за жалоб казахстанцев на состояние дорог. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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