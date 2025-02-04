Бектенов дал поручения акимам из-за жалоб казахстанцев на состояние дорог

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 4 февраля 2025 года озвучил, что за прошлый год поступило более 40 тыс. официальных обращений от граждан по вопросу ненадлежащего состояния дорог и улиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что необходимо приступить к подготовке новых проектов, направленных на укрепление позиции Казахстана в Центральной Азии как основного транзитного хаба.

"Для этого оперативно решить вопросы их финансирования и резервирования земельных участков. Особое внимание стоит уделить развитию местной сети. На реконструкцию областных и районных дорог выделяются значительные средства, в том числе из республиканского бюджета. Однако в некоторых регионах отмечается низкое финансирование из местного бюджета. В частности, это касается Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Абайской областей. Население недовольно качеством местных дорог", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, за 2024 год поступило более 40 тыс. официальных обращений от казахстанцев по вопросу ненадлежащего состояния дорог и улиц.

"Модернизация и развитие дорожной инфраструктуры в областях сопровождается несоблюдением технологий строительства и реконструкции, а также затягиванием сроков реализации. Акимы должны взять на контроль эти вопросы. В управление транспортными потоками необходимо внедрять современные IT-технологии и искусственный интеллект. Цифровые решения можно масштабировать по всей стране. Проекты "Караганда – Жезказган", "Актобе – Улгайсын" и "обход города Сарыагаш" имеют высокую степень проработки. В целом, вопросы финансирования решены, однако затянулись административные процедуры. Поручаю Министерству транспорта с апреля текущего года приступить к строительным работам", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер отметил, что одной из приоритетных задач является сохранение нормативного состояния автодорог.

"Поручаю Министерству транспорта совместно с акиматами обеспечить жесткий контроль за состоянием всех дорог и своевременно устранять дефекты. Также следует ускорить работу по установке автоматизированных систем измерений веса у большегрузного транспорта и не допускать их на дороги при превышении норматива", – поручил Олжас Бектенов.

Также он отдельно обратил внимание на участившиеся случаи массовых дорожно-транспортных происшествий.

"К примеру, в начале января на трассе "Астана – Щучинск" произошло резонансное ДТП. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге "Астана – Караганда". Это показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны. Следует использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду", – считает Олжас Бектенов.

Глава Кабмина подчеркнул, что надо усилить разъяснительную работу среди населения о недопущении выезда при неблагоприятных погодных условиях и обеспечить своевременное предупреждение водителей о ситуации на дорогах с применением цифровых решений.

"Нужно использовать радиоканалы и социальные сети. Перед опасными участками должны быть установлены электронные табло и временные знаки. Поручаю Министерству транспорта совместно с министерствами внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, цифровизации, культуры и информации внедрить четкие алгоритмы по недопущению подобных массовых происшествий. Также уже начата разработка цифровой платформы "Е-жолдары". Она обеспечивает мониторинг состояния не только республиканских, но местных и городских дорог", – заявил Олжас Бектенов.

В связи с этим он поручил министерствам транспорта и цифрового развития обеспечить до конца текущего года ввод в пилотную эксплуатацию данной платформы.

"Отечественные IT-компании способны активно содействовать развитию автодорожной отрасли, улучшить качество предоставляемых услуг, упростить процедуры, а главное – эффективно управлять логистикой. Поэтому министерствам транспорта и цифровизации в двухмесячный срок провести ревизию всех имеющихся на рынке цифровых услуг и обеспечить их активное внедрение", – дополнил Олжас Бектенов.

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