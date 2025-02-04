Главное – ранняя диагностика: 90% онкобольных полностью излечимы – врачи

Около 40 тыс. казахстанцев ежегодно заболевают онкологией. Цифры тревожные, но медицина прогрессирует. Zakon.kz узнал, как известный лозунг "Рак – не приговор" отражается на жизни пациентов.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Рак – общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков этого недуга является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Тревожные данные

В Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии отметили, что по итогам оказания онкологической помощи за 2024 год в Казахстане показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 205,1 на 100 тыс. населения. То есть в прошлом году выявлено 41 318 первичных случаев.

В структуре заболеваемости злокачественных новообразований за 2024 год первое место занимает рак молочной железы (5652 случаев), второе – колоректальный рак (4029), третье – рак легкого (3833), четвертое – рак желудка (2907), пятое – рак шейки матки (1921).

Всего на динамическом наблюдении на конец 2024 года состояли 231 019 онкологических пациентов. По сравнению с 2023 годом произошел рост на 5,9% (218 186).

"С учетом внедрения онкоскринингов, современных технологий диагностики и лечения онкозаболеваний, реализации маршрута первичного онкологического пациента по "Зеленому коридору", повсеместной модернизации оборудования в онкоцентрах и повышения квалификации врачей-онкологов за последние годы в Казахстане повышается уровень ранней диагностики и снижается смертность от онкозаболеваний". Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Тем не менее цифры тревожные: ежегодно от рака умирает около 12 тыс. человек. Залогом успешного излечения от рака в большинстве случаев является ранняя диагностика.

"В Казахстане ранняя диагностика онкологических заболеваний 0-I стадий в 2024 году выросла и составила 31,4% в общей структуре новых случаев злокачественных новообразований. В прошлом году именно от злокачественных новообразований умерли 12 712 человек (снижение на 3,2%)". Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

В структуре смертности от злокачественных новообразований: рак легкого (чаще у мужчин), рак желудка, колоректальный рак, рак молочной железы и рак поджелудочной железы.

Бесплатное лечение

Диагностика и лечение онкологических заболеваний входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Все онкологические пациенты (граждане Казахстана) имеют право на бесплатное лечение онкозаболеваний, независимо от статуса ОСМС.

"Диагностика – только застрахованные, лечение и обследование в период динамического наблюдения – ГОБМП. При подозрении у пациента онкологического и гематологического заболевания в поликлиниках внедрен маршрут "Зеленый коридор", позволяющий пациентам получить консультацию и обследование в течение 18 рабочих дней". Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов рассказал , что за последние пять лет онкологическая помощь в Алматы сделала уверенный шаг вперед. Внедрение передовых технологий, совершенствование методов лечения и повышение квалификации специалистов позволили существенно улучшить диагностику и терапию злокачественных новообразований.

"Еще несколько лет назад пациенты вынуждены были искать лечение за границей, тратя огромные суммы. Теперь передовые технологии доступны в Алматы. Мы внедрили малоинвазивные методы, которые позволяют значительно сократить реабилитационный период. Более половины всех хирургических вмешательств в нашем центре выполняются с минимальным инвазивным доступом". Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов

По словам Нурсултана Избагамбетова, современная медицина направлена не только на борьбу с болезнью, но и на сохранение качества жизни пациента. В центре применяют молекулярную диагностику, таргетную терапию, иммунотерапию, лапароскопические и роботизированные операции, а также новые методы радиотерапии. Эти технологии позволяют минимизировать побочные эффекты лечения и повышают его эффективность.

"В центре внедрены инновационные методики, такие как 4K-лапароскопия и флуоресцентная диагностика. Они позволяют с высокой точностью выявлять опухоли, определять границы пораженных тканей и контролировать кровоснабжение во время операции. Это значительно снижает риск рецидивов". Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов

Вовремя выявить

Одним из ключевых направлений работы центра остается выявление онкозаболеваний на ранних стадиях. В течение года были проведены скрининговые обследования, охват которых составил 100% от запланированного объема. В результате выявлено 293 случая злокачественных новообразований, из которых 52,2% диагностированы на ранних стадиях. Благодаря этому пациенты своевременно начали лечение.

"Еще 10 лет назад рак воспринимался как приговор. Теперь это не так. При раннем выявлении онкологические заболевания полностью излечимы в 90% случаев. Именно поэтому мы призываем население проходить регулярные профилактические осмотры. В Казахстане скрининговые программы доступны бесплатно в рамках государственной медицинской помощи". Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов

Казахстанцам доступны скрининги:

на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, один раз в два года);

на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, один раз в четыре года);

на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, один раз в два года).

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В 2024 году в онкоцентре выполнено более 3 тыс. оперативных вмешательств, из которых 55% проведены малоинвазивными методами. Пациентам доступны около 50 видов химиопрепаратов, а также более 40 таргетных и гормональных препаратов. В прошлом году химиотерапию получили 19 883 казахстанца. В условиях кабинета амбулаторной химиотерапии лечение прошли 6710 человек.