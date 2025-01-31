Рак – не приговор: казахстанцам напомнили про бесплатное лечение онкозаболеваний

В Министерстве здравоохранения Казахстана напомнили гражданам, что рак – не приговор, отметив, что важно лишь вовремя пройти скрининги, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также напомнили, что в Казахстане диагностика и лечение онкологических заболеваний входит в Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

"Таким образом, все онкологические пациенты – граждане Казахстана имеют право на бесплатное лечение онкозаболеваний, независимо от статуса ОСМС. Лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство. В рамках ГОБМП пациенту ничего платить не нужно. При подозрении у пациента онкологического и гематологического заболевания в ПМСП (поликлиниках) внедрен маршрут "Зеленый коридор", позволяющий пациентам получить консультацию и обследование в течение 18 рабочих дней", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЗ РК 31 января 2025 года.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время для населения Казахстана доступны три вида онкологических скринингов:

Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года) Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года) Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).

"Онкологи призывают казахстанцев регулярно проходить бесплатные онкологические скрининги в поликлиниках. При подозрениях на онкологическое заболевание нужно немедленно обратиться в свою поликлинику по месту жительства, а также в онкоцентр (онкодиспансер) также по месту жительства". Пресс-служба МЗ РК

27 января 2025 года председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова рассказала, сколько девочек привили в Казахстане против вируса папилломы человека.