Новое заявление о мошенниках сделал Нацбанк Казахстана

4 февраля 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) обратился к гражданам и бизнесу, которых предупреждает о новых схемах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что монетарный регулятор обращает внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК.

"В частности, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности". Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски.

"НБК призывает граждан и юридические лица быть бдительными и пользоваться услугами организаций, имеющих лицензию на осуществление услуг по инкассации". Пресс-служба НБК

Для проверки наличия лицензии у конкретной организации, необходимо воспользоваться официальным реестром организаций, имеющих соответствующие лицензии, который размещен на сайте НБК.

"В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477". Пресс-служба Нацбанка

31 января 2025 года в Национальном банке Казахстана рассказали, когда гражданам могут заблокировать счета из-за мошенников.