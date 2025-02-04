#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
521.6
534.27
5.25
Общество

Новое заявление о мошенниках сделал Нацбанк Казахстана

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, Национальный банк Казахстана предупредил о мошенниках, Национальный банк РК предупредил о мошенниках, Нацбанк РК предупредил о мошенниках, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:34 Фото: Zakon.kz
4 февраля 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) обратился к гражданам и бизнесу, которых предупреждает о новых схемах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что монетарный регулятор обращает внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК.

"В частности, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности".Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски.

"НБК призывает граждан и юридические лица быть бдительными и пользоваться услугами организаций, имеющих лицензию на осуществление услуг по инкассации".Пресс-служба НБК

Для проверки наличия лицензии у конкретной организации, необходимо воспользоваться официальным реестром организаций, имеющих соответствующие лицензии, который размещен на сайте НБК.

"В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр НБК по номеру 1477".Пресс-служба Нацбанка

31 января 2025 года в Национальном банке Казахстана рассказали, когда гражданам могут заблокировать счета из-за мошенников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Туман с морозом в 12°C: прогноз погоды в Алматы на 5-7 февраля
Общество
17:41, Сегодня
Туман с морозом в 12°C: прогноз погоды в Алматы на 5-7 февраля
Депутат об озеленении населенных пунктов Казахстана: Я в шоке
Общество
17:10, Сегодня
Депутат об озеленении населенных пунктов Казахстана: Я в шоке
МЧС попросило казахстанцев не поддаваться панике и слухам 6 февраля
Общество
17:08, Сегодня
МЧС попросило казахстанцев не поддаваться панике и слухам 6 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: