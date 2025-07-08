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Общество

Нацбанк предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 16:18 Фото: pexels
Сегодня, 8 июля 2025 года, Национальный банк Казахстана (НБК) обратился к гражданам с важным предупреждением о цифровом мошенничестве в отношении несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Монетарный регулятор обращает внимание казахстанцев "на необходимость усиления мер по защите несовершеннолетних и рост мошенничества в цифровом пространстве, с которыми сталкиваются дети и подростки".

"Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и представляются знакомыми, сотрудниками государственных органов или различных организаций для получения доступа к личной и финансовой информации. Наиболее распространенными способами мошенничества остаются фишинг и спуфинг – рассылка ссылок на поддельные сайты и приложения с целью кражи паролей, данных банковских карт и другой конфиденциальной информации. Дополнительную угрозу представляют "виртуальные знакомые", нацеленные на хищение данных, получение выгоды или распространение вредоносного контента".Пресс-служба НБК

Для минимизации подобных рисков Нацбанк рекомендует родителям и педагогам обучать детей кибергигиене и правилам безопасного поведения в интернете.

"Важно объяснять необходимость защиты своих личных и персональных данных. Родителям на мобильных устройствах детей и подростков следует использовать функцию "родительский контроль", антивирусные программы и безопасные режимы браузеров, контролировать онлайн-покупки и финансовые действия детей, помогать устанавливать надежные пароли и настраивать двухфакторную аутентификацию".Пресс-служба НБК

Как подчеркнули в Нацбанке, подросткам необходимо напомнить о том, что не следует вступать в переписку с незнакомыми людьми, отправлять личные данные и фото посторонним, совершать онлайн-покупки без одобрения родителей, а также использовать только официальные сайты и приложения.

"Национальный банк Казахстана подчеркивает, что защита несовершеннолетних в цифровом пространстве – общая задача родителей, педагогов и самих детей. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе монетарного регулятора.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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