Врача в Узбекистане наказали за домогательство к пациентке под видом осмотра
Фото: pixabay
В Узбекистане осудили врача, который совершал действия сексуального характера в отношении своей пациентки, сообщает Zakon.kz.
По данным издания Darakchi.uz, инцидент произошел в Ташкенте. По версии следствия, медик зашел к женщине и рассказал о необходимости провести осмотр. Во время "медицинских" манипуляций он хватал пострадавшую за грудь и приставал. После произошедшего пациентка обратилась в полицию.
"Врач выразил сожаление о своих действиях, подчеркнув, что извинился перед пациенткой и ее матерью", – говорится в сообщении.
В итоге суд признал специалиста виновным по статье о сексуальном домогательстве. Ему назначили пять суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что в Астане мужчину обвинили в двух нападениях на девочек.
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