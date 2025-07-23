Врача в Узбекистане наказали за домогательство к пациентке под видом осмотра

В Узбекистане осудили врача, который совершал действия сексуального характера в отношении своей пациентки, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Darakchi.uz, инцидент произошел в Ташкенте. По версии следствия, медик зашел к женщине и рассказал о необходимости провести осмотр. Во время "медицинских" манипуляций он хватал пострадавшую за грудь и приставал. После произошедшего пациентка обратилась в полицию.





"Врач выразил сожаление о своих действиях, подчеркнув, что извинился перед пациенткой и ее матерью", – говорится в сообщении.

В итоге суд признал специалиста виновным по статье о сексуальном домогательстве. Ему назначили пять суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчину обвинили в двух нападениях на девочек.