За кражу невест предлагают лишать свободы до пяти лет в Казахстане

Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года разъяснил свое предложение уголовно наказывать за кражу невест в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что внес соответствующее предложение в рамках проекта закона по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

"Я ввел поправку, дал предложение, сейчас оно находится на рассмотрении рабочей группы. Разные виды ответственности предусмотрели, в том числе и уголовную, – лишение свободы от 3 до 5 лет, штрафы, общественные работы. Все в зависимости от ситуации. Если это совершено группой лиц в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред нанесен здоровью. Это ведь, когда похищают против воли, удерживают дома, оказывают психологическое и физическое давление. Закон должен быть на стороне потерпевшей", – считает мажилисмен.

4 декабря 2024 года сразу два депутата Мажилиса Мурат Абенов и Едил Жанбыршин в ходе обсуждения поправок в закон "О культуре" раскритиковали действия по краже невест. Их поддержал спикер палаты Ерлан Кошанов. Они тогда предложили ввести отдельную статью в Уголовном кодексе за кражу невест.