Что думает аким Жамбылской области о традиции кражи невест

Фото: СЦК

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года поддержал предложение депутатов ввести уголовную ответственность за кражу невест без их согласия, сообщает Zakon.kz.

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