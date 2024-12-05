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Законодательство РК

Что думает аким Жамбылской области о традиции кражи невест

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 16:06 Фото: СЦК
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года поддержал предложение депутатов ввести уголовную ответственность за кражу невест без их согласия, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что нужно ужесточать законодательство, так как сам является отцом двух дочерей.

"Это моя позиция, как человека. Неважно, на севере или юге, проблема, конечно же, существует, раз ее на уровне Мажилиса поднимали. Мы живем в правовом государстве, надо ужесточать наказание, бороться с этим", – заявил он.

Ранее депутаты предложили ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за кражу невест.

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