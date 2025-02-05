Создается новая отечественная научно-прикладная школа онкологов - глава ННОЦ

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Корреспондент Zakon. kz побеседовал с Председателем правления Национального научного онкологического центра д.м.н. Жандосом Конысовичем Буркитбаевым.

– Жандос Конысович, Ваш центр является уникальным кластером, созданным для оказания всех видов диагностики и специализированного лечения онкологическим пациентам. Как это отразится на текущей ситуации с онкологическими заболеваниями в мире и в нашей стране?

– В последние годы наблюдается устойчивый рост онкологических заболеваний как в мире, так и в нашей стране. По данным ВОЗ в 2022 году было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака и 9,7 млн смертей от этого заболевания. Рак является одной из основных причин смерти в мире. Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска, связанными с поведением и питанием: высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака, алкоголя. Употребление табака является самым значительным фактором риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака легких. Инфекции, вызывающие рак, такие как HBV/HCV и HPV, приводят к 20% случаев смерти от рака в странах с низким и средним уровнем дохода.

По предварительным данным в РК в 2024 году на учете состояло более 231 тыс. онкологических пациентов, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество онкологических пациентов увеличивается ежегодно, как за счет впервые выявленных случаев (ок. 40 тыс.), так и за счет пациентов, которые живут с этим диагнозом в течение нескольких лет, то есть увеличивается их общая выживаемость.

Наиболее распространенными видами рака в стране являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка.

Система протонной терапии PROBEAM 360/фото: Национальный научный онкологический центр

Смертность от онкопатологии в нашей стране в последние годы имеет тенденцию к снижению. Ежегодно от злокачественных новообразований погибает около 12 тыс. казахстанцев, для сравнения: в 2014 году их было более 15 тыс., что говорит об определенных успехах нашей медицины. По смертности на первом месте стоит рак легкого, за ним следуют рак желудка, колоректальный рак и рак молочной железы.

Для дальнейшего улучшения ситуации важно продолжать усилия по совершенствованию ранней диагностики и профилактике рака, а также обеспечивать доступ для всех жителей нашей страны к современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний.

– Расскажите о Вашем уникальном Центре?

– Национальный научный онкологический центр создан по поручению главы государства. В течение нескольких лет шло строительство нового корпуса с ультрасовременными центрами ядерной медицины, лучевого лечения, протонной терапии. В полном режиме Центр начал работу в декабре 2024 года, и сегодня ННОЦ является крупной клиникой с образцовой инфраструктурой и интеграцией научной, клинической и образовательной деятельностей.

В разрезе диагностики рака в ближайшее время на базе ННОЦ будет создана виртуальная клиника с возможностью консолидации всех цифровых изображений. Мы будем дальше развивать ультразвуковую и функциональную диагностику, эндоскопию и интервенционную радиологию.

В центре ядерной медицины ННОЦ будут проводится не только обычные ПЭТ/КТ, ОФЭКТ – исследования (предусмотрен Циклотронно-производственный комплекс по выпуску радиофармпрепаратов (РФП). Планируется синтез 11 РФП для ПЭТ-диагностики, 7 – из них будут произведены в Казахстане впервые, но, и впервые в Казахстане начнет работать ПЭТ/МРТ аппарат. Объединение ПЭТ и МРТ является серьезным технологическим прорывом в радиологии. Преимущество ПЭТ/МРТ заключается в возможности диагностики мягкотканных образований, слабо контрастных при КТ.

Кроме того, в ННОЦ будут организовано несколько референс-центров, по патоморфологическим и иммуногистохимическим исследованиям в онкогематологии; по молекулярной генетике, иммунофенотипированию онкологических заболеваний, по мониторингу скрининговых программ, которые позволят внедрить единые стандарты диагностики и подбора персонифицированной терапии у онкологических пациентов.

Все виды современного комплексного лечения онкологических больных представлены и развиваются в нашем Центре. Ежегодно в ННОЦ проходят лечение более 10 000 пациентов из всех регионов страны. Выполняется более 6 000 оперативных вмешательств, широко используются минимальноинвазивные, симультанные, органосохраняющие, комбинированные операции при различных видах рака.

ННОЦ – единственная организация, где проводится трансплантация костного мозга (ТКМ) взрослому населению. Возможности центра позволят увеличить количество ТКМ до 200 ежегодно. Центр является лидером не только по пересадке костного мозга, но и по органной трансплантации печени и почек.

В ННОЦ специализированная лекарственная терапия онкологическим пациентам проводится в соответствие с международными протоколами диагностики и лечения, не только химиотерапевтическими препаратами, но и современными таргетными и иммуноонкологическими лекарственными средствами (ЛС). Используются различные методики введения ЛС – интраоперационно, химиопрепараты вводятся непосредственно в брюшную полость и грудную клетку при проведении хирургических вмешательств. Рутинно осуществляется высокодозная химиотерапия при онкогематологических заболеваниях.

Лучевое лечение в Центре уже сегодня является самым высокотехнологичным, не только в нашей стране, но и на всей территории постсоветского пространства. Имеющаяся панель аппаратов для лучевого лечения, в том числе с ультрасовременной системой для проведения адаптивной лучевой терапии (Varian Medical Systems, ETHOS), а также с Центром протонной терапии (Varian Medical Systems, PROBEAM 360), предоставляет возможность обеспечения онкологических пациентов уникальными передовыми технологиями, тем самым повышая доступность населения к новым высокотехнологичным методам лечения онкологических заболеваний.

В настоящее время развитие ядерной медицины, особенно радионуклидного лечения, является одним из самых быстро прогрессирующих в мире. Центр ядерной медицины ННОЦ представлен отделением радиойодтерапии на 10 активных коек, который позволит проводить лечение более 300 пациентам ежегодно. Мы планируем дальнейшее развитие этого направления с организацией центра тераностики (комплексное решение терапевтических и диагностических проблем путем создания РФП, которые являются одновременно и средством ранней диагностики, и терапевтическим агентом).

Система для лучевой терапии и радиохирургического лечения EDGE/фото: Национальный научный онкологический центр

- Как вы решаете вопрос с кадрами в Центре?

– Строительство и запуск единственного в Центральной Азии протонного центра в ННОЦ начиналось с изучения опыта по созданию протонных центров в мире и коммуникаций со специалистами из Университетской Клиники Эссен (Германия, г. Эссен), Протонного центра Робертс PTC UPenn (США, Филадельфия), Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС, РФ, г. Санкт-Петербург), Национального онкологического центра (Ю. Корея, г. Сеул), на базе этих центров начата подготовка специалистов для протонного центра ННОЦ. Сегодня нашими стратегическими партнерами являются такие ведущие медицинские и научные центры, как Европейский институт онкологии (Италия), Национальные онкологические центры США, Японии, Южной Кореи, университетские клиники Германии и др. Всего с 2019 года обучено более 250 специалистов в различных ведущих зарубежных клиниках, в том числе по протонной терапии и ядерной медицине.

Сегодня специалисты ННОЦ, в соответствии с задачами онкологической службы РК, прошли стажировки и подготовку в мировых онкологических центрах. Создан пул квалифицированных профессионалов, которые могут имплементировать передовые технологии в клиническую практику Центра с их последующим трансфертом в регионы.

Кроме того, мы готовим кадры для своего центра и других клиник самостоятельно. В ННОЦ функционирует Центр постдипломного образования, который занимается вопросами организации резидентуры и дополнительного образования. С 2025 года планируется расширить 8 специальностей резидентуры за счет запуска новых программ по направлениям: ядерная медицина, радиационная онкология, патологическая анатомия. Разрабатываются новые элективные дисциплины по онкологической хирургии, онкогематологии и др.

Имеющиеся технические возможности позволяют ННОЦ проводить программы повышения квалификации для специалистов с медицинским и немедицинским образованием по направлениям: производство РФП, ядерная медицина (медицинские химики) и радиационная онкология (дозиметрия), медицинская физика и сестринское дело.

В Центре уделяется большое внимание развитию научного направления, ведется несколько научных программ, с 2024 года реализуется большой проект по созданию и внедрению инновационных технологий лечения онкологических заболеваний. В рамках проекта планируется внедрение новых методик терапии пациентов с раком желудка, поражением плевры, кроме этого, будет создан новый способ реконструкции молочной железы. Результаты работы с 2027 года будут внедрены в практику врачей онкологов, радиологов, хирургов и молекулярных биологов.

Совместно с Национальным центром биотехнологии и Научно-производственным центром трансфузиологии осуществляется проект по внедрению CAR-T терапии для гематологических опухолей. Это инновационная и сложная методика лечения в Казахстане не применяется и не зарегистрирована до настоящего времени. Внедрение CAR-T технологий позволит лечить 25% пациентов с рецидивами или рефрактерной болезнью.

В настоящее время в ННОЦ разрабатывается новая научная программа: "Интеграция молекулярно-генетических, радиомических, радионуклидных технологий для внедрения персонализированной диагностики, прецизионного лечения онкологических пациентов в РК", которая позволит в полной мере использовать имеющиеся возможности для создания инновационных моделей диагностики и лечения рака.

Система ПЭТ/МРТ- сканирования/фото: Национальный научный онкологический центр

Подводя итоги всего сказанного выше, в ближайшее время, ННОЦ действительно станет ведущим клиническим, научным и академический центром в области онкологии в странах Центральноазиатского региона с образцовой инфраструктурой. Будет создана отечественная научно-прикладная школа онкологов, которая кардинальным образом поменяет онкологическую ситуацию в стране.

В ННОЦ будет возможность осуществлять все виды диагностики и лечения злокачественных новообразований, и не будет необходимости жителям нашей страны (4 000 – 6 000 онкологических пациентов ежегодно) уезжать на лечение за рубеж.

Кроме того, поток больных в ННОЦ постоянно будет увеличиваться за счет граждан других стран, не имеющих аналогичного оборудования и технологий.

Динамическое развитие в ННОЦ системных мер, в рамках триединства и координации онкологической помощи позволит:

улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных нашей страны;

получить полный спектр необходимой медицинской помощи в пределах одной клиники на уровне мировых стандартов;

нарастить кадровый потенциал онкологической службы и придать соответствующее развитие науки в данном направлении;

обеспечить в целом комплексную модернизацию онкологической помощи, что в итоге позволит уменьшить количество запущенных случаев по каждой нозологии, снизить смертность от онкологических заболеваний и увеличить выживаемость пациентов.