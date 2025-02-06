Жумангарин о страховании жилья от ЧС: Людей надо защитить от паводков, а не заставлять страховаться

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года объяснил, почему правительство отказалось от идеи введения обязательного страхования жилья от ЧС, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ считает, что каждая семья должна принимать такое решение самостоятельно.

"Обязательное, это значит нагрузка на бюджет семьи, каждый человек должен сам решать, рискует он или нет в данном случае....Мы идем другим путем. Чтобы такого не было (что государство будет снова покрывать убытки от паводков – Прим. ред.), принята целая программа, сегодня депутаты обсуждали. Сделаны поправки Бюджетный кодекс – надо строить водохранилища, каналы, дамбы. Это будет в ближайшие годы сделано, чтобы подобного рода паводки вообще не угрожали. Людей надо защитить от них, а не заставлять их страховаться, а самим ничего не делать. Это лучший способ", – считает Жумангарин.

6 февраля 2025 года депутаты Сената вернули в мажилис Бюджетный кодекс со своими поправками. В частности, документом в условиях острой паводковой ситуации предлагается в расходах республиканского бюджета предусмотреть субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений.