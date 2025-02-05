Главного архитектора Уральска признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса

В Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска 33-летнего Муратбека Ташенбаева и его 27-летнего подчиненного Нурсултана Гатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Их обвинили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Третий подсудимый – 41-летний заместитель директора одного из ТОО Асылжан Купбаев. По версии следствия, он является взяткодателем.

Согласно обвинительному акту, в марте 2023 года Асылжан Купбаев оказывал услуги физическим и юридическим лицам: помогал получать разрешительные документы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношений. Он обратился к работающему в отделе архитектуры Нурсултану Гатау по поводу получения дополнительного земельного участка. Последний потребовал у него 500 тысяч тенге, на что получил согласие.

В другом эпизоде к делу уже подключился руководитель отдела Муратбек Ташенбаев. С ним Нурсултан Гатау поделился своими преступными планами. В этот раз к Гатау обратился знакомый с просьбой помочь получить дополнительный земельный участок. Ташенбаев дал свое согласие, подписал письмо о направлении заявления в ГУ "Отдел земельных отношений Уральска" для рассмотрения на заседании земельной комиссии при акимате.

Кроме того, с февраля по март 2023 года Нурсултан Гатау, злоупотребляя должностными полномочиями, частями получил 5 миллионов тенге от знакомой за реализацию незаконно присвоенного земельного участка.

Далее, в начале января 2024 года, Асылжан Купбаев вновь обратился к Ташенбаеву с просьбой утвердить архитектурно-планировочное задание и согласовать эскизный проект по строительству трехэтажного многоквартирного дома с мансардой. За это чиновник получил 1 миллион тенге.

Таким образом, в результате злоупотребления должностными полномочиями Ташенбаева и Гатау государству причинен особо крупный ущерб в размере 91,9 млн тенге.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме, потерпевшие просили строго не наказывать подсудимых. Сами подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал Ташенбаева виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Отныне ему запрещено занимать должности на государственной службе. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда (ранее он находился под домашним арестом. – Прим. автора).

Обвинительный приговор огласили и Нурсултану Гатау. Он получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Тюремный срок получил и третий фигурант уголовного дела. Асылжан Купбаев признан виновным в даче взятки. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения совбоды. Все осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегии по уголовным делам областного суда.

Ранее мы писали, что Атырауский областной суд пересмотрел приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова.