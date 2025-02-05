#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Общество

Главного архитектора Уральска признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:38 Фото: Zakon.kz
В Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска 33-летнего Муратбека Ташенбаева и его 27-летнего подчиненного Нурсултана Гатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Их обвинили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Третий подсудимый – 41-летний заместитель директора одного из ТОО Асылжан Купбаев. По версии следствия, он является взяткодателем.

Согласно обвинительному акту, в марте 2023 года Асылжан Купбаев оказывал услуги физическим и юридическим лицам: помогал получать разрешительные документы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношений. Он обратился к работающему в отделе архитектуры Нурсултану Гатау по поводу получения дополнительного земельного участка. Последний потребовал у него 500 тысяч тенге, на что получил согласие.

В другом эпизоде к делу уже подключился руководитель отдела Муратбек Ташенбаев. С ним Нурсултан Гатау поделился своими преступными планами. В этот раз к Гатау обратился знакомый с просьбой помочь получить дополнительный земельный участок. Ташенбаев дал свое согласие, подписал письмо о направлении заявления в ГУ "Отдел земельных отношений Уральска" для рассмотрения на заседании земельной комиссии при акимате.

Кроме того, с февраля по март 2023 года Нурсултан Гатау, злоупотребляя должностными полномочиями, частями получил 5 миллионов тенге от знакомой за реализацию незаконно присвоенного земельного участка.

Далее, в начале января 2024 года, Асылжан Купбаев вновь обратился к Ташенбаеву с просьбой утвердить архитектурно-планировочное задание и согласовать эскизный проект по строительству трехэтажного многоквартирного дома с мансардой. За это чиновник получил 1 миллион тенге.

Таким образом, в результате злоупотребления должностными полномочиями Ташенбаева и Гатау государству причинен особо крупный ущерб в размере 91,9 млн тенге.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме, потерпевшие просили строго не наказывать подсудимых. Сами подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Суд признал Ташенбаева виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Отныне ему запрещено занимать должности на государственной службе. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда (ранее он находился под домашним арестом. – Прим. автора).

Обвинительный приговор огласили и Нурсултану Гатау. Он получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Тюремный срок получил и третий фигурант уголовного дела. Асылжан Купбаев признан виновным в даче взятки. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения совбоды. Все осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегии по уголовным делам областного суда.

Ранее мы писали, что Атырауский областной суд пересмотрел приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова.

Алекса Новикова
Поделиться новостью
Читайте также
Депутат: Данные о безработице в Казахстане занижаются уже 15 лет
Общество
18:15, Сегодня
Депутат: Данные о безработице в Казахстане занижаются уже 15 лет
Прогноз на 6 февраля: погоду в Казахстане будет определять северный антициклон
Общество
17:58, Сегодня
Прогноз на 6 февраля: погоду в Казахстане будет определять северный антициклон
Как беспризорный ребенок: депутат высказался о положении Института сейсмологии
Общество
17:55, Сегодня
Как беспризорный ребенок: депутат высказался о положении Института сейсмологии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: