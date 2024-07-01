Шесть детей выпали из окон в Акмолинской области – полиция обратилась к родителям

С наступлением теплого сезона в Акмолинской области зарегистрировано шесть случаев выпадения детей из окон. Сотрудники полиции обратились к родителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Несчастные случаи произошли в Атбасаре, Степногорске, Бурабайском и Шортандинском районах, также два факта зафиксированы в городе Кокшетау. К счастью, все дети остались живы, рассказали в пресс-службе МВД РК.

Акмолинские полицейские призывают родителей соблюдать правила безопасности в сезон открытых окон.

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Чтобы напомнить родителям о соблюдении необходимых мер безопасности, инспекторы ювенальной полиции проводят разъяснительные беседы и профилактические работы с жителями области по недопущению выпадения детей из окон многоэтажек и делятся рекомендациями по защите детей от падения из окон.

Самое главное – никогда не оставлять маленького ребенка без присмотра. Это правило – универсальная профилактика в любых жизненных ситуациях.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.

Отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Будьте бдительны! Берегите своих детей!

18 июня в Усть-Каменогорске из окна пятого этажа квартиры выпал двухлетний ребенок.