Шесть детей выпали из окон в Акмолинской области – полиция обратилась к родителям
Несчастные случаи произошли в Атбасаре, Степногорске, Бурабайском и Шортандинском районах, также два факта зафиксированы в городе Кокшетау. К счастью, все дети остались живы, рассказали в пресс-службе МВД РК.
Акмолинские полицейские призывают родителей соблюдать правила безопасности в сезон открытых окон.
Чтобы напомнить родителям о соблюдении необходимых мер безопасности, инспекторы ювенальной полиции проводят разъяснительные беседы и профилактические работы с жителями области по недопущению выпадения детей из окон многоэтажек и делятся рекомендациями по защите детей от падения из окон.
Самое главное – никогда не оставлять маленького ребенка без присмотра. Это правило – универсальная профилактика в любых жизненных ситуациях.
- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.
- Отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Будьте бдительны! Берегите своих детей!
18 июня в Усть-Каменогорске из окна пятого этажа квартиры выпал двухлетний ребенок.