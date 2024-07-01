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Законодательство РК

Шесть детей выпали из окон в Акмолинской области – полиция обратилась к родителям

6 детей выпало из окон в Акмолинской области – полиция обратилась к родителям, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:54 Фото: unsplash
С наступлением теплого сезона в Акмолинской области зарегистрировано шесть случаев выпадения детей из окон. Сотрудники полиции обратились к родителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Несчастные случаи произошли в Атбасаре, Степногорске, Бурабайском и Шортандинском районах, также два факта зафиксированы в городе Кокшетау. К счастью, все дети остались живы, рассказали в пресс-службе МВД РК.

Акмолинские полицейские призывают родителей соблюдать правила безопасности в сезон открытых окон.

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Чтобы напомнить родителям о соблюдении необходимых мер безопасности, инспекторы ювенальной полиции проводят разъяснительные беседы и профилактические работы с жителями области по недопущению выпадения детей из окон многоэтажек и делятся рекомендациями по защите детей от падения из окон.

Самое главное – никогда не оставлять маленького ребенка без присмотра. Это правило – универсальная профилактика в любых жизненных ситуациях.

  • Никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.
  • Отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Будьте бдительны! Берегите своих детей!

18 июня в Усть-Каменогорске из окна пятого этажа квартиры выпал двухлетний ребенок.

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