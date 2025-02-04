Маме и ребенку помогли спасатели в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Есиль, мама не смогла попасть в квартиру, где находился ее трехлетний сын, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна третьего этажа и проникли через окно в квартиру второго этажа и открыли дверь изнутри. МЧС напоминает не оставлять детей одних, иногда считаные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребенка! Ранее спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке.

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