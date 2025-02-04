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Происшествия

Маме и ребенку помогли спасатели в Астане

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 01:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
В одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Есиль, мама не смогла попасть в квартиру, где находился ее трехлетний сын, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна третьего этажа и проникли через окно в квартиру второго этажа и открыли дверь изнутри.

МЧС напоминает не оставлять детей одних, иногда считаные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребенка!

Ранее спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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