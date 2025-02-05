Новостройка в Алматы превратилась в ледяной капкан: люди без тепла и с огромными счетами

Жильцы новостройки в Алматы столкнулись с критической ситуацией — их дом не только остался без отопления, но и покрылся льдом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5 февраля телеканал "КТК", уже два месяца люди вынуждены мерзнуть в квартирах, периодически спасаясь обогревателями, из-за чего счета за электричество резко выросли.

Однокомнатную квартиру в этом доме Нуржамал Ильясова купила в декабре за 20 миллионов тенге. Однако радость от собственной недвижимости быстро сменилась разочарованием — тепла в доме практически не было с самого заселения. Когда отопление все же появилось, его запуск привел к новому бедствию — постоянным потопам.

"Теперь не только холодно, но и сыро. Везде плесень, стены мокрые, а я греюсь как могу — укрываю ковер в несколько слоев и лежу на полу", — рассказывает Ильясова.

Со временем проблемы появились не только внутри квартир, но и снаружи: из-за протечек на улице стены дома покрылись слоем льда. При этом управляющая компания не спешит решать проблему, а застройщик отказывается принимать жильцов на личные встречи. Отчаявшись, люди начали выкладывать видео в TikTok, демонстрируя ледяные стены, затопленные подъезды и протекающие потолки.

"Нам просто сказали: "Для граждан приема нет"", — заявила Ильясова.

Представители управляющей компании Qazaq Stroy, в свою очередь, утверждают, что многие проблемы связаны с неправильной эксплуатацией и перепланировкой.

"Это было связано немножко иногда с неправильной эксплуатацией. Иногда трубы, которые идут под полом, пробивались, устанавливались стенки и так далее, и так прочее. И дальше еще идет из-за неправильной перепланировки. То есть житель выносит свое отопление, не соблюдая правила, – нарушение. Потом они просто это разводят, если так можно говорить. Или так нехорошо говорить. И ситуации возникают и случаются", — объяснила исполнительный директор компании Жанна Тлебаева.

Отопление пообещали восстановить в ближайшие дни, однако, по словам специалистов, для полного устранения проблемы потребуется не меньше года.

Ранее сообщалось о другой проблеме, с которой столкнулись жильцы в Атырау. Многоэтажный дом в административном центре Атырауской области может обрушиться в любое время и жильцы забили тревогу с просьбой о скорейшем их переселении.