Коммунальная авария в Детройте обернулась "ледяной катастрофой"

В американском городе Детройт улицы покрылись льдом из-за прорыва 135-сантиметровой трубы в минусовую температуру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian express, в ледяной ловушке оказались автомобили местных жителей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Власти пообещали людям компенсации за ущерб.

"Поломка водопровода в сочетании с морозной температурой, которая составляла около -2 градуса в течение ночи, была причиной ситуации", – говорится в сообщении.

Иностранные СМИ назвали ситуацию "ледяной катастрофой".

На опубликованных кадрах в TikTok видна улица, напоминающая сплошной лед.

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