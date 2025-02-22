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Мир

Коммунальная авария в Детройте обернулась "ледяной катастрофой"

В Детройте улица оказалась под слоем льда, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 10:51 Фото: informator
В американском городе Детройт улицы покрылись льдом из-за прорыва 135-сантиметровой трубы в минусовую температуру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian express, в ледяной ловушке оказались автомобили местных жителей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Власти пообещали людям компенсации за ущерб.

"Поломка водопровода в сочетании с морозной температурой, которая составляла около -2 градуса в течение ночи, была причиной ситуации", – говорится в сообщении.

Иностранные СМИ назвали ситуацию "ледяной катастрофой".

@yenisevilla8 Parecia una película auq lamentable no es haci muchas casas dañadas #DetroitMichigan #parati ♬ sonido original - Yeni Sevilla349

На опубликованных кадрах в TikTok видна улица, напоминающая сплошной лед.

Ранее сообщалось, что подросток в России нашел пистолет и случайно ранил себя.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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