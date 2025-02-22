Коммунальная авария в Детройте обернулась "ледяной катастрофой"
Фото: informator
В американском городе Детройт улицы покрылись льдом из-за прорыва 135-сантиметровой трубы в минусовую температуру, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Indian express, в ледяной ловушке оказались автомобили местных жителей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Власти пообещали людям компенсации за ущерб.
"Поломка водопровода в сочетании с морозной температурой, которая составляла около -2 градуса в течение ночи, была причиной ситуации", – говорится в сообщении.
Иностранные СМИ назвали ситуацию "ледяной катастрофой".
@yenisevilla8 Parecia una película auq lamentable no es haci muchas casas dañadas #DetroitMichigan #parati ♬ sonido original - Yeni Sevilla349
На опубликованных кадрах в TikTok видна улица, напоминающая сплошной лед.
Ранее сообщалось, что подросток в России нашел пистолет и случайно ранил себя.
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