В Казахстане жители города попросили лишить его статуса: названа неожиданная причина

В Актюбинской области жители Темира попросили его лишить статуса города и превратить в село, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kz, причина в том, что статус села позволил бы реализовать в населенном пункте государственные программы, направленные на развитие сельских территорий и привлечение молодых специалистов.

Отмечается, что в Темире есть школа, 2 детских сада и врачебная амбулатория, но молодых специалистов, готовых приехать сюда на работу, немного.

"Прием на работу проходит на конкурсной основе. Молодежь не очень активно участвует в конкурсах. Мы видим, что в других местах на вакансии есть претенденты, но к нам обращаются единицы. Потому что у нас статус города. Есть разница в заработной плате между селом и городом", – поделилась директор средней школы им. Баишева Сандугаш Тасбауова.

Кроме того, по ее мнению, многое зависит и от предоставляемых условий.

"Различные программы государственные – "Развитие регионов" или же "с Дипломом в аул". Мы, к сожалению, не подпадаем под такие программы из-за статуса города. Водопровод есть, газ есть, связь есть. Для сельского округа это очень даже хороший показатель, но для города недостаточно. Регрессии нет, но стоим на одном месте пока, развития нет, роста нет, к сожалению", – рассказал житель Темира Сабыржан Молдагулов.

Как считают местные жители, участие в госпрограммах помогло бы привлечь в Темир молодые семьи, способствовало бы развитию инфраструктуры и малого бизнеса.

"В истории Темир останется как город. Но большинство местных жителей просят присвоить ему статус села из-за отсутствия льгот. В основном население занимается животноводством. На сегодняшний день здесь работают 36 частных крестьянских хозяйств, три ТОО и 5 кооперативов", – отметил аким Темира Мухтар Акимов.

Как пояснили в Министерстве национальной экономики (МНЭ) РК, изменить статус города можно при одном важном условии.

"Одним из критериев изменения статуса населенного пункта является мнение местного сообщества. На основании мнения местного сообщества местные исполнительные, представительные органы принимают решение об изменении статуса. С села на город либо с города на село. На сегодня по 12 городам районного значения с населением менее 10 тыс. человек от местных исполнительных органов в Министерство национальной экономики об изменении населенных пунктов предложений не поступало", – сказал руководитель управления Департамента регионального развития МНЭ РК Дархан Адилбеков.

Темир изначально назывался Каракамыс и был основан в 1870 году. Он был известен как крупный торговый центр, в котором проходили ярмарки с участием купцов из Ташкента, Бухары, Уфы, Оренбурга и Орска. О прошлом здесь напоминают исторические здания.

До 1972 года Темир был районным центром, в нем проживало около 5 тыс. человек. Сегодня здесь чуть более 2 тыс. жителей.

