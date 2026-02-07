ДЧС обратился к жителям Алматы с важным предупреждением
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 7 февраля обратился к жителям мегаполиса с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, туман и гололед ожидается в Алматы ночью 8 февраля.
"ДЧС города Алматы информирует, что по данным штормового предупреждения, полученного 7 февраля, туман и гололед в городе Алматы ожидается ночью 8 февраля, в горах Аматинской области порывы ветра могут достичь 23-28 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Жителям и гостям города рекомендуется отложить поход в горы, быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости. Примите во внимание рекомендации при гололеде:
- Ходите медленно, наступайте на всю подошву.
- Избегайте резких движений и спешки.
- Носите обувь с нескользящей подошвой.
- Не держите руки в карманах – балансируйте.
- Обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок.
Подробнее о погоде в Алматы в ближайшие три дня можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript