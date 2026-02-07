#Казахстан в сравнении
События

ДЧС обратился к жителям Алматы с важным предупреждением

Мечеть в Алматы, религия, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 00:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 7 февраля обратился к жителям мегаполиса с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, туман и гололед ожидается в Алматы ночью 8 февраля.

"ДЧС города Алматы информирует, что по данным штормового предупреждения, полученного 7 февраля, туман и гололед в городе Алматы ожидается ночью 8 февраля, в горах Аматинской области порывы ветра могут достичь 23-28 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендуется отложить поход в горы, быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости. Примите во внимание рекомендации при гололеде:

  • Ходите медленно, наступайте на всю подошву.
  • Избегайте резких движений и спешки.
  • Носите обувь с нескользящей подошвой.
  • ⁠Не держите руки в карманах – балансируйте.
  • Обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок.

Подробнее о погоде в Алматы в ближайшие три дня можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
