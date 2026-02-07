ДЧС обратился к жителям Алматы с важным предупреждением

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 7 февраля обратился к жителям мегаполиса с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, туман и гололед ожидается в Алматы ночью 8 февраля.

"ДЧС города Алматы информирует, что по данным штормового предупреждения, полученного 7 февраля, туман и гололед в городе Алматы ожидается ночью 8 февраля, в горах Аматинской области порывы ветра могут достичь 23-28 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендуется отложить поход в горы, быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости. Примите во внимание рекомендации при гололеде:

Ходите медленно, наступайте на всю подошву.

Избегайте резких движений и спешки.

Носите обувь с нескользящей подошвой.

⁠Не держите руки в карманах – балансируйте.

Обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок.

Подробнее о погоде в Алматы в ближайшие три дня можно узнать здесь.