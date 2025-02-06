В Алматы снесут здание роддома №1: Досаев назвал сроки и объяснил причину

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчетной встречи с жителями Алмалинского района 6 февраля 2025 года отметил, что в районе активно решаются вопросы по обеспечению жителей качественными медицинскими услугами, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник заявил, что в южной столице модернизируют старые объекты здравоохранения.

"Охрана здоровья матери и ребенка всегда остается приоритетом работы акимата. Родильный дом №1, построенный в 1937 году, давно устарел и не соответствует современным стандартам. Завершается проектирование нового здания, в июне 2025 года ожидается выход экспертизы. Летом 2025 года начнется снос старого здания с последующим строительством нового, оснащенного современным оборудованием. Срок завершения работ – в конце 2026 года", – сообщил Ерболат Досаев.

Также, по его словам, в марте 2025 года завершится капитальный ремонт здания поликлиники №3.

В рамках работ будут восстановлены конструктивные элементы и модернизированы внутренние помещения.

Вместе с тем, как уточнил аким Алматы, продолжаются работы по капитальному ремонту Городского центра репродукции человека.

В марте этого года ожидается завершение работ по зданию, находящемуся по пр. Жибек жолы, 124. Работы по ремонту здания, расположенного по ул. Торекулова, 73, будут завершены во втором квартале 2025 года.

Кроме того, на месте старого здания городского ревматологического центра, расположенного по ул. Айтеке би, уг. ул. Масанчи, планируется строительство новой поликлиники на 500 посещений.

Работы начнутся в июне этого года с завершением в мае 2026 года.

Согласно информации пресс-службы акимата Алматы, по поручению Ерболата Досаева финансирование модернизации инфраструктуры здравоохранения в 2024 году увеличено в 2,5 раза – до 26,3 млрд тенге, в 2025 году еще в 2,6 раза – до 69,4 млрд тенге.

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Ранее Ерболат Досаев рассказал о создании центра, которого в Алматы никогда не было. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.