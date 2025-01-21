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Право

В Казахстане выдавать разрешения на снос зданий будут по-новому

В Казахстане получать разрешения на снос зданий будут по-новому, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:44 Фото: акимат Алматы
Приказом и. о. министра промышленности и строительства РК от 16 января 2025 года внесены изменения в Правила выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и определяют порядок получения решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов.

Так, говорится, что снос зданий и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства на основании разработанного проекта производства работ для демонтажа и сноса (ППР).

При разработке ППР на снос уровень ответственности и отнесение зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам устанавливается Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам.

При подготовке ППР зданий и сооружений учитываются результаты проведенного технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

Указывается, если снос зданий и сооружений планируется осуществлять с привлечением средств государственных инвестиций, либо с их участием, заказчик обеспечивает подготовку сметной документации на снос объекта.

Также говорится, что в процессе сноса зданий и сооружений участниками строительства предусматриваются меры для предупреждения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде и проводятся мероприятия по устройству временных ограждений, подъездных путей и утилизации строительного мусора.

После демонтажа и сноса зданий и сооружений собственник составляет акт сноса зданий и сооружений и предоставляет в департамент для учета и регистрации в течение трех рабочих дней.

Акт сноса зданий и сооружений подлежит обязательному учету и регистрации.

Как получить разрешение

Для получения разрешения необходимо подать через веб-портал электронного правительства заявление по форме с приложением следующих документов:

  • в случае сноса объекта подрядным способом предоставляется электронная копия договора на подрядные работы;
  • если у объекта недвижимости нескольких собственников, то необходимо предоставить электронную копию нотариально засвидетельствованного письменного согласия других собственников объекта на проведение комплекса работ по постутилизации (снос зданий и сооружений) и его параметры;
  • если проведение комплекса работ по сносу строений затрагивает интересы смежных собственников помещений (частей дома), то необходимо предоставить электронную копию нотариально засвидетельствованного письменного согласия смежных собственников помещений (частей дома);
  • электронная копия экспертного заключения по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выдаваемая экспертом, имеющим соответствующий аттестат на право осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, либо аккредитованной организацией, имеющей в своем составе аттестованных экспертов (не требуется по объектам, указанным в пункте 2 статьи 60 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК");
  • электронная копия ППР (не требуется по объектам, указанным в пункте 2 статьи 60 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан") / проектной (проектно-сметной) документации;
  • в случае признания многоквартирного жилого дома аварийным – электронная копия соответствующего заключения о сносе межведомственной комиссии, создаваемой местным исполнительным органом.

При подаче всех необходимых документов в "личном кабинете" отображается статус о принятии запроса для оказания госуслуги с указанием даты получения результата.

Сроки предоставления разрешений:

  • несложных объектов – семь рабочих дней;
  • сложных объектов – 12 рабочих дней. 

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его официального опубликования (20 января).

 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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