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Общество

Досаев рассказал о создании центра, которого в Алматы никогда не было

Досаев рассказал о создании центра, которого в Алматы никогда не было, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 10:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 6 февраля 2025 года, аким Алматы Ерболат Досаев встретился с жителями Алмалинского района, которым рассказал о проводимой работе по регулированию дорожного движения на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, в южной столице активно ведется работа по повышению безопасности на дорогах и управлению трафиком.

"На сегодня эти функции закреплены за департаментом полиции, но МВД одобрило передачу части функций по управлению трафиком акимату города. Поэтому мы планируем создать Центр организации дорожного движения, которого в городе никогда не было. Сейчас мы готовимся к реализации этого масштабного проекта", – сообщил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что в текущем году в мегаполисе также будет продолжена модернизация светофорных объектов. На сегодня 93 из существующего 591 светофорного объекта доукомплектованы европейским электронным оборудованием, что позволило внедрить систему адаптивного управления светофорными объектами.

В текущем году планируется продолжить модернизацию оставшихся 498 светофорных объектов. После завершения работ будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. Также предусмотрен подсчет статистики движения транспорта, работа табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме, приоритетный пропуск специализированного транспорта.

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Ранее аналитики интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS назвали топ-15 самых проблемных перекрестков Алматы, где пробки возникают чаще всего.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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