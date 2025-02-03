Казахстанку-миллионершу задержали в аэропорту Бишкека

В Бишкеке задержали молодую казахстанку, разыскиваемую на Родине за крупное мошенничество, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства внутренних дел РК от 3 февраля, по запросу Национального центрального бюро Интерпола в международном аэропорту Бишкека задержали 26-летнюю девушку, находившуюся в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Летом 2023 года она в группе лиц путем обмана совершила хищение денежных средств клиентов одного из банков через банковское приложение. Ущерб составил более 237 млн тенге", – рассказали в МВД.

Ранее Zakon.kz рассказывал о другой казахстанке, которая тоже стала богаче на несколько миллионов тенге за счет доверчивых соотечественников, но была разоблачена.