"Права детей были нарушены в любом случае" – в ВКО прокомментировали побег из спецшколы

Случай с побегом четверых подростков из специализированной школы-интерната в Серебрянске оказался неожиданностью для администрации учреждения и Управления образования региона. По словам специалистов, никаких предпосылок для этого ранее не наблюдалось, сообщает Zakon.kz.

Как пояснила главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования ВКО Динара Атантаева, за всю историю существования учреждения побег из этого учреждения был лишь однажды.

"Только в 2024 году был побег, но тогда ребята соскучились по родным, они были уроженцами другой области. Те, кто покинул школу сейчас, ранее подобных попыток не совершали", – пояснила Динара Атантаева.

По ее словам, воспитатель, дежуривший на этаже, сразу заметил пропажу подростков, сообщил администрации интерната, в полицию и родителям. Сразу же начались поиски. Как выяснилось, дети не успели уйти далеко. Их обнаружили через три часа. Но им пришлось идти по снегу и переправляться через ручей, в котором, возможно, они намочили ноги. На данный момент здоровью детей ничего не угрожает. Двоих ребят уже отпустили, а еще двоих оставили пока в больнице для дополнительного обследования.

"По поводу причин побега комментариев пока не будет. Мы еще не говорили с детьми. Будет совместный выезд, будут еще беседы с подростками и администрацией школы", – сообщила Динара Амантаева.

Однако уполномоченный по правам ребенка в ВКО Аксана Каленова считает, что права несовершеннолетних все-таки были нарушены.

"Я считаю, что права детей здесь нарушены в любом случае. Если они сбежали, потому что им захотелось свободы, и в результате этого получили вред здоровью, соответственно, школа, как законный представитель, на тот момент их опекун, просто не справилась со своими обязанностями по обеспечению их безопасности. Если же были злоупотребления со стороны персонала, которые побудили детей к совершению этого побега, то речь идет о, возможно, жестоком обращении", – высказалась уполномоченный по правам ребенка в ВКО Аксана Каленова.

Также она подчеркивает, что в данный момент ведется работа по установлению причин побега, однако ранее нарушений содержания детей в этом интернате выявлено не было.

"Надо понимать, что спецшкола для детей с девиантным поведением – учреждение закрытого типа, соответственно, события могут быть различные. С одной стороны, это и дети непростые, которым сложно оставаться в условиях ограниченного пространства. С другой стороны, это закрытое учреждение, в котором возможны злоупотребления со стороны персонала. Но могут быть – не значит, что они были. И на сегодняшний день причины, побудившие ребят совершить побег, доподлинно не установлены", – сказала Аксана Каленова.

По ее словам, в учреждении регулярно проводится анонимное анкетирование воспитанников, направленное на выявление возможных нарушений.

"Последний опрос проводился в декабре 2024 года. Ни один ребенок не указал на факты жестокого обращения, однако у 20% выявлен повышенный уровень тревожности, а 5% испытывают стресс. Это ожидаемо, учитывая, что дети находятся в условиях изоляции от семьи", – уточнила Аксана Каленова.

Как стало известно, побег произошел сразу после того, как детей отправили спать. Они взломали дверь, предусмотренную для противопожарной безопасности, и выбрались на улицу.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в городе Серебрянске (ВКО) четверо подростков самовольно покинули специализированную школу-интернат, оказавшись ночью на улице в сильный мороз. А после выложили в Сеть видео, на котором попросили о помощи, показывая замерзшие руки и отсутствие верхней одежды.