В Таразе разразился скандал вокруг спецшколы для трудных подростков. Оттуда сбежали три девочки. Когда их нашли, они заявили: в учреждении процветает дедовщина. Уверяют: старшие бьют младших, требуют денег и полного подчинения. Впрочем, чиновники все отрицают, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Лонкина, мама одной из пострадавших, со слов дочери рассказывает, что старшие девочки заставляют детей подпрыгивать от пола и бегать.

"Их бьют, из них вытягивают деньги. Как, это вымогательство, что ли? "Так позвони маме, спроси деньги". Старшая из них девочка, Фируза, она прыгала на ее руке – на кисти. В общем, девочке поставили гипс". Татьяна Лонкина

Еще одна мама, Елена Михайлова, услышала от дочери, что она очень боится оставаться в учреждении.

Матери также утверждают: сбежавшие дети боятся даже педагогов. Мол, те знают о происходящем, но ничего не делают, а даже, наоборот, иногда сами распускают руки.

В областном управлении образования в разговоре с журналистом издания телеканала "КТК" эти обвинения не признали.

"По результатам изучения записей камер видеонаблюдения фактов избиения воспитанниц не установлено. Согласно результатам медицинского осмотра, телесных повреждений, повлекших существенный вред здоровью, не выявлено". Еркебулан Таткеев, начальник отдела управления образования акимата Жамбылской области

Чиновник отметил, что вся территория учреждения увешана камерами наблюдения. По его словам, не стоит забывать, что подростки там трудные.

Теперь заявлениями матерей и проверкой слов подростков занимается полиция.

Известно, что в спецшколе проживают 21 мальчик и 22 девочки. Все несовершеннолетние из разных регионов Казахстана и отправлены сюда по решению суда на год – исправляться.

19 ноября 2026 года стало известно, что в Таразе расследуют уголовное дело по факту вандализма – неизвестные повредили мемориал советским воинам на кладбище в микрорайоне "Карасу". Уже 25 ноября полиция нашла злоумышленников. Ими оказались трое учеников 7-го класса одной из школ Тараза.