В сильный мороз четверо воспитанников сбежали из спецшколы в ВКО

В городе Серебрянске (ВКО) четверо подростков самовольно покинули специализированную школу-интернат, оказавшись ночью на улице в сильный мороз. Видео, на котором они прячутся в общественном туалете, демонстрируя обмороженные руки, появилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Автор публикации утверждает, что это не первый факт побега из спецучреждения, причина – в жестоком обращении, издевательстве над воспитанниками.

"В городе Серебрянске дети из спецшколы неоднократно сбегают, подвергая себя серьезной опасности. Причина кроется в том, что условия в этой школе ужасны – дети становятся жертвами издевательств, физического насилия и унижений. Дети сбежали и получили обморожение. Прятались в общественном туалете на улице. Кто за это понесет наказание?" – спрашивает автор паблика vestnik.altay.

Отметим, что ночью 6 февраля в районе Алтай, куда территориально относится город Серебрянск, температура воздуха достигла отметки минус 32 градуса.

В Управлении образования ВКО оперативный комментарий дать не смогли, а вот в самом учреждении отрицать побег не стали.

Исполняющая обязанности директора Областной специальной школы-интерната для детей с девиантным поведением Саркыт Давлетова подтвердила, что подростки сбежали. Однако, по ее словам, ночью их нашли.

"Сразу же детей отправили в больницу, показали врачу, двоих уже отпустили", – сообщила она.

По ее словам, в данный момент она находится на допросе вместе с детьми, поэтому дать более развернутый комментарий не смогла.

КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением" – закрытое учреждение. В нем содержится 40 воспитанников, из которых 15 человек – из Павлодарской области, двое – из Костанайской, двое – из Алматинской области, 17 – из ВКО, причем только из Усть-Каменогорска – 12 воспитанников, из Глубоковского района – двое, района Алтай – трое.

Ранее Zakon.kz писал о том, всего в стране функционирует пять подобных учреждений, они расположены в Алматы, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Мангистауской областях.

"Превентивный эффект данных организаций переоценен, свидетельством тому служат частые побеги воспитанников, попытки суицида, а также повторные правонарушения, в том числе в стенах учреждений", – сообщали тогда в Генпрокуратуре.

В частности, приводили в пример ту же спецшколу в Серебрянске, где ученик 10 класса длительное время оказывал психологическое давление на других учащихся, склонял к совершению побега, а также, угрожая расправой, нанес трем воспитанникам татуировки с адресом своей страницы в Instagram.