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Общество

Большая возможность для молодежи – в ЗКО введено в эксплуатацию новое общежитие

Большая возможность для молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 15:09 Фото: акимат ЗКО
В Сырымском районе Западно-Казахстанской области введено в эксплуатацию новое здание общежития Сырымского колледжа на 30 мест.

В настоящее время в колледже обучаются 115 студентов по специальностям: специалист сельского хозяйства, сварщик, электроснабжение, повар и др.

В открытии нового здания общежития приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, ветераны образования, учителя, студенты и жители района.

Фото: акимат ЗКО

"2024 год главой государства объявлен Годом рабочих профессий. Это подчеркивает, что роль рабочих профессий, в том числе трудовых, имеет наибольшее значение в обществе. При этом в стране большое внимание будет уделяться техническому и профессиональному образованию, потому что большинство рабочих специальностей осваиваются в таких учебных заведениях. В настоящее время в области функционируют 35 колледжей. В дальнейшем мы продолжим работу по модернизации устаревших общежитий", – сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.
Фото: акимат ЗКО

В общежитии имеется библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая, прачечная.

Студент Али Набиолла ранее приезжал в колледж в районный центр из деревни, расположенной в нескольких километрах от него. Сейчас он заселился в общежитие.

Фото: акимат ЗКО

"Мы рады открытию нового общежития. Здесь созданы все условия. Теперь буду хорошо учиться и внесу свой вклад в развитие страны. Выражаем благодарность президенту за создание условий для молодежи", – сказал студент.
Фото: акимат ЗКО

Айсулу Омарова
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