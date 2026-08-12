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Общество

В Туркестанской области введен в эксплуатацию обновленный железнодорожный вокзал "Тюлькубас"

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:05 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В поселке Тюлькубас Тюлькубасского района Туркестанской области введено в эксплуатацию новое здание железнодорожного вокзала. В церемонии открытия нового объекта принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Он ознакомился с ходом строительных работ и материально-технической базой вокзала.

На торжественном мероприятии глава области поздравил собравшихся с открытием нового здания вокзала и отметил значимость объекта.

"От всей души поздравляю всех вас с торжественным открытием обновленного железнодорожного вокзала, имеющего историческое значение для Тюлькубасского района! Данный благой проект реализован в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева по развитию комфортной инфраструктуры для населения. В этом году в нашем регионе в целом была обновлена инфраструктура пяти железнодорожных вокзалов. Вокзал "Тюлькубас" с богатой историей был построен в 1916 году. Спустя более века возведено новое здание, соответствующее современным требованиям. Новый вокзал позволит предоставлять жителям и гостям качественные и комфортные услуги. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого благого дела. Уверен, новый вокзал придаст новый импульс социально-экономическому развитию района, будет предоставлять качественные услуги жителям и гостям и станет важным объектом, подчеркивающим новый облик Тюлькубаса", – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:05

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Затем состоялась церемония торжественного перерезания ленты, и новое здание вокзала было официально открыто. Аким области вместе с гостями осмотрел внутренние помещения вокзала и ознакомился с видами услуг, предоставляемых пассажирам.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:05

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Объект оборудован в соответствии с современными требованиями и способен обслуживать 186 пассажиров в сутки. Комплекс вокзала включает полный цикл услуг, необходимых пассажирам. В новом здании предусмотрены просторный зал ожидания на 90 мест, билетная касса, справочное бюро и столовая. Имеются комната матери и ребенка, а также специальное помещение для граждан с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:05

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также обустроены медицинский пункт, изолятор, служебный кабинет отделения транспортной полиции и все необходимые санитарно-бытовые условия.

Объект оборудован современным лифтом, созданы все условия для беспрепятственного доступа граждан с особыми потребностями. Кроме того, обновлена платформа длиной 540 метров. Территория полностью благоустроена и озеленена. На территории вокзала установлены камеры видеонаблюдения и система громкой связи. Также обновлен пешеходный мост. Создано около 10 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:05

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Тюлькубасский железнодорожный вокзал является одним из важных объектов в системе пассажирских перевозок и транспортно-логистической системе региона. Железнодорожная станция имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной доступности как для жителей населенного пункта, так и для пассажиров, прибывающих в район и убывающих из него.

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Канат Болысбек
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