Депутаты против: такси не передадут в саморегулируемые организации

Рассмотрение законопроекта по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование (СРО) приостановлено. Против него высказались как мажилисмены, так и участники рынка: перевозчики и все крупнейшие агрегаторы, сообщает Zakon.kz.

В Астане 6 февраля 2025 года прошел форум "Развитие городской мобильности в Казахстане". Он стал важной коммуникационной платформой, на которой обсуждались ключевые вопросы, влияющие на будущее транспортной экосистемы страны. В том числе, одной из центральных тем форума стало развитие сервисов такси. Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития таксомоторной отрасли в Казахстане.



Фото: организаторы форума URBAN EXPERT

Среди участников обсуждения был депутат Мажилиса Парламента, член фракции партии AMANAT Нартай Сарсенгалиев, который поднял вопрос о создании организации, регулирующей деятельность пассажирских такси.



"Вопрос о перевозках такси возник в контексте обсуждения законопроекта об автомобильных пассажирских перевозках, подготовленного правительством и министерством. Когда данный законопроект впервые поступил в Мажилис, стало известно, что в его рамках предполагается передача ряда государственных функций организациям самоуправления. В частности, утверждается, что вопрос безопасности не был должным образом рассмотрен министерством", – озвучил Нуртай Сарсенгалиев.

Как он отметил, в первоначальной версии документа предусматривалось, что вопросы безопасности пассажиров на дорогах, установления тарифов и ценовой политики будут переданы организациям самоуправления.



Фото: организаторы форума URBAN EXPERT

"Кроме того, в законопроекте указывается, что таких организаций будет три. Мы, депутаты Мажилиса, выступили против данных изменений с момента их внесения. Вопрос безопасности на дорогах и сейчас остается нерешенным со стороны государства. Трудно поверить, что проблему, которую не смогли решить государственные органы со всей своей системой управления, смогут эффективно решить частные организации самоуправления. Мы выступили против этого", – сказал мажилисмен.

Также депутат считает, что передача формирования тарифов в руки саморегулируемых организаций является необоснованным решением.



"Если каждый таксист будет вынужден платить, это неизбежно ударит по карману граждан. Сначала говорилось, что таксисты будут платить 1200 тенге, затем сумма снизилась до 900 тенге. На заседании фракции партии AMANAT сам министр заявил, что этот платеж можно уменьшить до 100 тенге. Однако, в конечном итоге, любые дополнительные сборы ложатся на плечи населения. Мы выступали против передачи функций ценообразования саморегулируемым организациям. Несмотря на это, законопроект прошел первое чтение при поддержке всего 60 депутатов", – дополнил Сарсенгалиев.

Он заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении было приостановлено, а министерству разрешено реализовать его лишь в отдельных регионах в формате пилотного проекта.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин обратил внимание на растущее число граждан, работающих на различных интернет-платформах. По его словам, более 1 млн казахстанцев осуществляют деятельность на интернет-платформах.



Фото: организаторы форума URBAN EXPERT

Начальник управления дорожной безопасности комитета МВД Мурат Иманбаев дополнил, что существует проблема с нелегальными перевозчиками.



"Водители нелегальных такси могут работать по 20 часов в сутки, что увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим МВД планирует поэтапное ужесточение требований к нелегальным перевозчикам", – заявил спикер.

С множеством вопросов и замечаний по поводу предложений выступили представители самого бизнеса. Например, учредитель компании "Апару" Ерлан Шаяхметов выразил обеспокоенность последствиями принятия нового закона, который, по его мнению, потребует пересмотра устоявшихся бизнес-процессов.

Фото: организаторы форума URBAN EXPERT

Директор по связям с госорганами InDrive Александр Чекарев поддержал возвращение закона на доработку. Он отметил, что регулирование тарифов противоречит Предпринимательскому кодексу и предложил создать цифровую платформу для регистрации водителей.



В свою очередь, директор по связям с госорганами "Яндекса" в Казахстане Султан Бижанов выразил сомнение в целесообразности введения саморегулирования в транспортной сфере, особенно в контексте безопасности.

23 октября 2024 года мажилис РК одобрил законопроект по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование.