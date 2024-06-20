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Законодательство РК

Саморегулируемая организация букмекеров обратилась к Генпрокурору РК

Ставки , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 10:48 Фото: freepik
Бизнес-ассоциация просит надзорный орган проверить законность поправок, внесенных в законопроект по вопросам игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Рауана Кенжалина, у участников ассоциации есть сомнения в законности норм, добавленных при обсуждении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охране здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Глава организации букмекеров напомнил, что в январе 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно урегулировать деятельность монополистов. Вместе с тем представители легального игорного бизнеса, Агентства РК по защите и развитию конкуренции и Генеральной прокуратуры высказывались против введения единого Центра учета ставок – своего рода посредника между букмекерами, либо казино и государством.

Кроме того, подчеркнул Кенжалин, в 2022 году глава государства принял решение запретить создание так называемых "компаний-прокладок", дав соответствующее поручение правительству.

"Согласно протокольным поручениям заместителей премьер-министра РК от ноября 2022 года, Министерству культуры и спорта в сотрудничестве с другими министерствами было поручено исключить из разрабатываемого законопроекта по игорному бизнесу положения, касающиеся Центра учета ставок. Вместо данного инструмента по налоговому администрированию предлагалось напрямую интегрировать системы букмекерских контор с системами органов государственных доходов. В связи с этим рассматриваемый проект закона был инициирован депутатами во II сессии VIII созыва с поправками, исключающими ЦУС", – рассказал Кенжалин.

Исполнение данного решения, продолжил глава организации букмекеров, нашло отражение в изменениях и дополнениях в Налоговый кодекс, утвержденных соответствующим законом от 12 декабря 2023 года. Закон обязал букмекерские конторы без всяких посредников, напрямую интегрировать свои электронные системы проведения платежей с системами отчетности органов государственных доходов.

Однако, как утверждают авторы обращения, пункт о ЦУС из законопроекта исключен не был.

"Как следует из пояснений руководителя рабочей группы Мажилиса по законопроекту, которые прозвучали на заседании 3 июня, поправка по внедрению центра учета ставок, правда, с новым названием – "Единая система учета", была включена в сравнительную таблицу проекта закона для рассмотрения в рамках заключения правительства", – заявил президент Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана.

Рауан Кенжалин объяснил, что в законопроекте появился ряд поправок по Единой системе учета. Эти пункты, как и их обоснование авторами, "напрямую затрагивают интересы субъектов предпринимательства", считают представители СРО.

В этой связи авторы обращения просят Генеральную прокуратуру проверить законность внесения данных поправок.

"Согласно пункту 1 статьи 83 Предпринимательского кодекса, анализ регуляторного воздействия (АРВ) представляет собой аналитическую процедуру, сопоставляющую выгоды и затраты от вводимого регуляторного инструмента и / или требования ужесточения регулирования, что позволяет оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем. Кроме того, статьи 19 и 29 Закона "О правовых актах" устанавливают особый порядок разработки и принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства. Этот порядок требует обязательного проведения АРВ и непосредственного участия субъектов предпринимательства через Национальную палату предпринимателей", – подчеркнул Рауан Кенжалин.

В настоящий момент данный законопроект находится на рассмотрении Сената Парламента РК.

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