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Инвестиции в человеческий капитал – ключевой элемент политики Казахстана

Население, общество, люди, парк, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:36 Фото: Zakon.kz
Казахстан, как и многие другие страны, сталкивается с глобальными изменениями, вызванными переходом к новому технологическому укладу. Именно этими словами открыл расширенное совещание правительства 28 января 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Президент обратил внимание на то, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире.

"К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Одним из наиболее заметных последствий цифровой трансформации является усиление социально-экономического неравенства как между странами, так и между различными социальными группами внутри государств, считает руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при президенте РК Анна Альшанская.

Казахстан в своей политике уделяет первоочередное внимание инклюзивной экономике, где развитие человеческого капитала становится ключевым элементом, подчеркивает аналитик.

Инициативы, озвученные на расширенном заседании правительства, являются логичным продолжением более широких социально-экономических реформ, направленных на улучшение качества жизни казахстанцев.

Улучшение образования. В 2025 году завершится национальный проект "Комфортная школа". По всей стране создается широкая сеть опорных школ, отвечающих высоким современным стандартам. В течение трех лет во всех регионах будет модернизировано дополнительно 1 300 школ, что сократит дефицит ученических мест. Кроме того, 2025 год как "Год рабочих профессий" дал старт модернизации системы профессионального образования. Планируется пересмотр учебных программ и размеров государственного заказа для всех организаций ТиПО. Это позволит готовить кадры, востребованные на рынке труда, с учетом региональных особенностей.

Модернизация здравоохранения. В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2024 году построили 460 медицинских объектов. Правительству и акимам в ходе заседания было поручено завершить строительство всех объектов до конца 2026 года. Кроме того, будет ускорено реформирование системы ОСМС в части совершенствования соответствующего законодательства.

Приток иностранных инвестиций. С учетом растущих потребностей для модернизации экономики привлечение инвестиций в страну – ключевой вопрос экономической стратегии. Будут разработаны дополнительные меры для стимулирования иностранных и отечественных инвестиций, включая набор преференций и гарантий для инвесторов. При этом инвесторы будут обязаны выполнять ряд обязательств перед государством. Это сохранение рабочих мест, модернизация производства, а также соблюдение экологических требований.

Демография. Вызов, перед которым сегодня стоит наша страна, – демографический рост. Ежегодно в стране рождается около 400 тысяч детей, что впоследствии будет оказывать сильное воздействие на рынок труда и инфраструктуру. Этот тренд требует от государства стратегического подхода к планированию социальной и экономической политики, – отмечает эксперт.

Ранее мы сообщили, что, по данным Минтруда, к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z. Как утверждают специалисты, те компании, которые не смогут подстроиться под потребности зумеров, просто исчезнут.

Андрей Валентинов
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