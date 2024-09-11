В образовательные программы вузов внедрят навыки использования ИИ

И.о. министра науки и высшего образования внес изменения в государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено:

ОВПО самостоятельно разрабатывают образовательные программы высшего образования в соответствии с требованиями ГОСО и профессиональными стандартами (при наличии).

ОВПО разрабатывают и реализуют образовательные программы, направленные на освоение компетенций по применению искусственного интеллекта.

Разработкой образовательных программ в ОВПО занимаются академические комитеты, создаваемые приказом руководителя ОВПО, в состав которых включаются представители академического персонала, работодателей, обучающихся.

На основании образовательных программ формируются учебные планы (рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы студентов) и разрабатываются рабочие учебные программы по учебным дисциплинам (силлабусы).

Обучающиеся самостоятельно определяют траектории обучения, направленные на достижение результатов обучения по образовательной программе, за исключением дисциплин цикла ООД.

Образовательные программы высшего образования разрабатываются ОВПО по принципу модульного обучения.

Уточняется, что в высших специальных учебных заведениях принцип разработки образовательных программ определяется самостоятельно.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.