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Общество

Стало известно, сколько человек стоят в очереди на жилье в Актау

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В акимате Актау рассказали, что сейчас в очереди на получение бесплатного жилья в городе от государства стоят 12 792 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, большая часть очередников (5871 человек) относится к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, кандидатов в космонавты, сотрудников специальных государственных органов и лиц, занимающих государственные выборные должности.

Среди других категорий граждан: 4464 человека – социально уязвимые слои населения; 1687 – многодетные семьи; 770 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В 2024 году в областном центре не выделили ни одной квартиры, зато в текущем, 2025-м, намечено сократить очередь сразу на 500 позиций, именно столько квартир предусмотрено выделить из коммунального жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что новые квартиры получили жители Атбасара.

Аксинья Титова
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