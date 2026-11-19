В Казахстане очередь на жилье от государства сократилась на десятки тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе АО "Отбасы банк", сообщает Zakon.kz.

Так, с 14 сентября 2026 года вступили в силу изменения и дополнения в Закон РК "О жилищных отношениях", предусматривающие возможность постановки граждан, нуждающихся в жилище, на учет и проведения инвентаризации без получения отдельного согласия на сбор и обработку персональных данных.

"В рамках реализации указанных законодательных изменений банк провел комплексную инвентаризацию сведений о гражданах, состоящих на учете нуждающихся в жилище. По результатам проведенной работы выявлены граждане, не соответствующие установленным законодательством критериям признания нуждающимися в жилище в связи с наличием жилья на праве собственности. В результате с учета нуждающихся в жилище сняты 52 535 граждан, имеющих жилье на праве индивидуальной собственности", – следует из заявления пресс-службы АО "Отбасы банк", опубликованного 17 ноября.

Отмечается, что в дальнейшем банк продолжит работу по проверке сведений и снятию с учета граждан, имеющих жилье на праве общей совместной собственности, при наличии предусмотренных законодательством оснований.

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22 октября 2026 года директор Департамента Центра обеспечения первым жильем Отбасы банка Азат Ашимов рассказал, на какие ухищрения идут казахстанцы для получения жилья от государства.

Также Азат Ашимов предупредил, что около 200 тыс. казахстанцев могут снять с очереди на жилье от государства, и назвал причины.

4 ноября министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев озвучил число нуждающихся в жилье казахстанцев.