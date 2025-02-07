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Общество

Погода на три дня: в Астане заморозки до 21°С, в Алматы – потепление

Погода на три дня: в Астане заморозки до 21°С, в Алматы – потепление, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 15:03 Фото: pexels
Синоптики рассказали о погоде с 7 по 9 февраля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана. Пока в Астане наблюдаются заморозки, температура в Шымкенте прогреется до 15 градусов. В Алматы также ожидается небольшое потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 февраля: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -19-21°, днем -12-14°.
  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°, днем -10-12°.
  • 9 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен небольшой ветер. Температура воздуха ночью -17-19°, днем -7-9°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 февраля: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°, днем +1+3°.
  • 8-9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0+2°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 февраля: переменная облачность, без осадков. Возможен небольшой ветер. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +13+15°.
  • 8 февраля: переменная облачность, днем дождь. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.
  • 9 февраля: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +5+7°.

Ранее сообщалось, что в выходные на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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