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Потепление и туманы: прогноз погоды в Алматы и Астане на выходные

Смог, загрязнение воздуха, канатная дорога, Алматы, зима , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 15:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В преддверии выходных дней синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде нужно готовиться жителям трех крупнейших городов страны. Если в Астане сохраняется небольшой мороз, то в Алматы и Шымкенте ожидается потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 3-5 мороза.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13-15, днем 2-4 мороза.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10-12 тепла.
  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 10-12 тепла.
  • 25 ноября: временами небольшие осадки (преимущественно дождь). Температура воздуха ночью 0-2, днем 12-14 тепла.

Все три дня в Шымкенте прогнозируют сильный ветер. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Временами поднимется до 23 м/с.

С прогнозом погоды по всей стране можно ознакомиться тут.

Также в Сети появилось красивейшее видео зимней Астаны, снятое с помощью дрона. На кадрах столица Казахстана словно покрыта белоснежным покрывалом.

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Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Прогноз погоды
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