#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Общество

От заморозков до летней жары: о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте с 7 по 9 октября

горы, природа, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 14:52 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили жителям трех крупнейших городов страны подробный прогноз погоды на 7, 8 и 9 октября 2025 года. Пока в Алматы и Астане ожидается минусовая температура, в Шымкенте столбики термометров поднимутся до +25°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Днем ветер поднимется до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -0-2°С, днем +10+12°С.
  • 8 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.
  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +14+16°С.
  • 8 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.
  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
  • 8-9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Ранее стало известно, что в ближайшие три дня на севере и востоке Казахстана ожидаются осадки (дожди и снег) и мороз до -13°С. Жителей остальных частей страны синоптики порадовали ясной погодой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дожди и жара: какой будет погода на майские праздники в Алматы, Астане и Шымкенте
15:19, 06 мая 2025
Дожди и жара: какой будет погода на майские праздники в Алматы, Астане и Шымкенте
Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы
14:49, 05 сентября 2025
Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября
18:00, 06 октября 2024
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: