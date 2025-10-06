От заморозков до летней жары: о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте с 7 по 9 октября

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили жителям трех крупнейших городов страны подробный прогноз погоды на 7, 8 и 9 октября 2025 года. Пока в Алматы и Астане ожидается минусовая температура, в Шымкенте столбики термометров поднимутся до +25°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 октября: переменная облачность, без осадков. Днем ветер поднимется до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -0-2°С, днем +10+12°С.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С. Прогноз погоды по Алматы 7 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +14+16°С.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Шымкенту 7 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.

8-9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С. Ранее стало известно, что в ближайшие три дня на севере и востоке Казахстана ожидаются осадки (дожди и снег) и мороз до -13°С. Жителей остальных частей страны синоптики порадовали ясной погодой.

