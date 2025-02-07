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Общество

Мокрый снег, дождь, метель и похолодание до -23°С накроют Казахстан в выходные

Мокрый снег, дождь, метель и похолодание до -23°С накроют Казахстан в выходные, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 13:31 Фото: unsplash
На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Об этом говорится в прогнозе погоды на 8-10 февраля 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в выходные дни на западе, северо-западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

"А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки (мокрый снег и дождь), с гололедными явлениями, на востоке страны – снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, температура воздуха в ночные часы ожидается:

  • на западе -5-13°С,
  • на северо-западе -13-21°С,

повышение ночных температур:

  • на севере – до -7-15°С,
  • на востоке и в центре – до -12-20°С,

понижение:

  • на юге – до -1-15°С,
  • на юго-востоке – до -5-10°С,
  • в горных районах – до -13-23°С.

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Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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