Мокрый снег, дождь, метель и похолодание до -23°С накроют Казахстан в выходные

Фото: unsplash

На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Об этом говорится в прогнозе погоды на 8-10 февраля 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в выходные дни на западе, северо-западе страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. "А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки (мокрый снег и дождь), с гололедными явлениями, на востоке страны – снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман". РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, температура воздуха в ночные часы ожидается: на западе -5-13°С,

на северо-западе -13-21°С, повышение ночных температур: на севере – до -7-15°С,

на востоке и в центре – до -12-20°С, понижение : на юге – до -1-15°С,

на юго-востоке – до -5-10°С,

в горных районах – до -13-23°С. Материал по теме К жителям Алматы и еще восьми городов Казахстана вновь обратились синоптики Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.

Поделиться новостью